CHP'de Atatürk tartışması: Kaftancıoğlu ve milletvekilleri neden karşı karşıya geldi, parti yönetimi nasıl tutum aldı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, partinin kuruluş yıldönümü de olan 9 Eylül'de katıldığı Taksim Toplantısı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal" diye söz etmesi, parti içinde tartışma yarattı. CHP'de bazı milletvekillerinin, "Atatürk" ifadesini kullanmaması nedeniyle sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiği Kaftancıoğlu, kendisini suçlayanlara "klavye Atatürkçüsü" sözleriyle tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine gözlerin çevrildiği CHP Genel Merkez yönetimi, devreye girerek Kaftancıoğlu'nun bilgisine başvurdu. Parti yönetiminin, Kaftancıoğlu'nun Atatürk ifadesini kullanmamasının altında "siyasi bir kasıt ya da tercih olmadığı" gerekçesiyle, disiplin kurullarını işletmeyi düşünmediği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" dedi. Tartışma nasıl başladı? Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz köşe yazısında, 9 Eylül'de internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Türk siyasetinde örgütün yeri ve seçim güvenliği" konusunda yaptığı sunumda, "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığını, bunun üzerine katılımcılardan eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın "Atatürk'ün adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusunu yönelttiğini yazdı.

Yılmaz yazısında, Kaftancıoğlu'nun da "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum" dediğini belirtti. Söz konusu yazının yayınlanmasının ardından aralarından İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Mehmet Ali Çelebi, İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Atilla Sertel, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kamil Oktay Sındır, Tacettin Bayır ile bazı eski milletvekilileri, Twitter hesapları üzerinden Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiler. Atilla Sertel, "Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir" mesajını paylaştı. https://twitter.com/AtillaSertell/status/1305130011427590144 Akif Hamzaçebi de Atatürk'ü saygı ve şükranla andığını belirtirken, "Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar onunla problemi olanlardır" görüşüne yer verdi.

https://twitter.com/Akif\_Hamzacebi/status/1305161177543122944 Mehmet Ali Çelebi de "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" mesajını paylaştı. https://twitter.com/tgmcelebi/status/1305118644125470720 Kaftancıoğlu: Kenan Evren Atatürkçülüğü ile ayrıştırma çabam Tartışmanın büyümesi üzerine, Kaftancıoğlu, "Böylesi bir dönem ve gündemde, bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları; 'Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı' (böyle referanslarda onların hakkı:)) ) diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım" notuyla Twitter üzerinden açıklama yaptı. https://twitter.com/Canan\_Kaftanci/status/1305139511043788800 Açıklamasında Uluç Gürkan'ın "Mustafa Kemal" ifadesini kullanmasının özel bir nedeni olup olmadığını sorduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Kişilerin, kavramların kategorize edilerek ayrışmanın bir unsuru yapılmasını doğru bulmadığımı ve alışkanlığım gereği bu şekilde kullanıyor olduğumu ve daha yakın hissettiğimi ifade ettim" açıklaması yaptı.

Söz konusu yazılar üzerine kendisinin sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit, küfürlere maruz kaldığını kaydeden Kaftancıoğlu, Atatürk'le ilgili tutumunu da şu ifadelerle anlattı: "Şahsımı, Kenan Evren'in sözde Atatürkçülüğünden ayrıştırma çabamı bazıları anlamamazlıktan gelebilir ama başta CHP'liler olmak üzere halkımız beni de, partimi de gayet iyi anlamaktadır. Atatürk'ü statik, donmuş yorumlara hapseden cuntacılara ve bugünün idealar dünyasındaki şaşkınlara karşı, hep ileriye bakan, aklı, bilimi ve devrimciliği öne çıkaran dinamik Mustafa Kemal Atatürk'ü sahiplenmeye devam edeceğim. Varsın hiçbir üretimi olmayan, 83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği mirası sanan ve aslında Atatürk'ü anlamayı değil, daima kullanmayı tercih eden birileri bundan rahatsızlık duysun." Ulusalcı, 10 Aralıkçı ayrışması mı? CHP kulislerinde Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine "Mustafa Kemal" ifadesinin tepki toplamasının önemli bir nedenlerinden birisi olarak, parti içindeki ulusalcı taban tarafından benimsenen bazı kavramlara karşı tavrı gösteriliyor. Kaftancıoğlu'nun daha önce de "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesine, "militarist" bir yaklaşım olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı ve parti içinde yine tartışma konusu olan "Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız" paylaşımında bulunduğu anımsatılıyor.

Parti içindeki ulusalcılar, Kaftancıoğlu ve bazı parti yöneticilerinin de geçmişte içinde yer aldığı "10 Aralık Hareketi"nden geldiğine göndermede bulunarak, söz konusu isimleri, liberal ve HDP politikalarına yakın olmakla eleştiriyorlar. Kaftancıoğlu'na yakın isimler, tartışmanın sosyal medya üzerinden büyütülmesini de bu yaklaşıma bağlıyorlar ve Mehmet Ali Çelebi'nin, mesajındaki "10 Aralık" vurgusunun da bunun işareti olduğu savunuluyor: "Buradan görünen şu ki, 'aslında başka bir rahatsızlığım var, ben buradan sesimi yükselteyim' anlayışını görüyorsunuz." Adını, eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin çağrısıyla, Türkiye'de yeni bir siyaset tarzı ve söylemi oluşturulması için bir grup sol, sosyal demokrat yazar, aydın, siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla 10 Aralık 2005'te gerçekleştirilen toplantıdan alan "10 Aralık Hareketi" bugün aktif değil. Ancak halen CHP PM üyesi olan Burhan Şenatalar, Kaftancıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu isimler hareket içinde yer almıştı.

"Canan mı diyelim?" Kaftancıoğlu'nun, tartışmaların büyümesi üzerine yaptığı açıklamaya da tepki gösteren bazı milletvekilleri, "Alıştığım şekilde, kendime daha yakın bulduğum için Mustafa Kemal ifadesini kullanıyorum" açıklamasının tatmin edici olmadığını savunuyorlar. Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in soyadı olduğuna dikkat çeken bir milletvekili, "O zaman biz de Kaftancıoğlu soyadını kullanmayalım, Canan mı diyelim? Atatürk ifadesini kullanmaktan niye çekiniyor? Çünkü bakışı sorunlu" tepkisini gösteriyor. Genel Merkez devreye girdi: Siyasi kasıt yok Edinilen bilgiye göre tartışmanın büyümesi ve çok sayıda CHP milletvekilinin sosyal medya hesaplarından Kaftancıoğlu'na tepki göstermesinin ardından, parti yönetimi devreye girdi. Edinilen bilgiye göre parti yönetimine toplantının ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Kaftancıoğlu, Mustafa Kemal veya Atatürk ifadesinin kullanımıyla ilgili bir tartışma yaşanmadığını, Uluç Gürkan'ın, Atatürk ifadesini neden kullanmadığı sorusu üzerine de, yazılı açıklamasında olduğu gibi, "kavramları kategorize edip ayrıştırmayı doğru bulmadığını, hem alışkanlık, hem de kendisini böyle daha yakın hissettiğini" anlattı.

CHP yönetimi, Kaftancıoğlu'nun, Mustafa Kemal ifadesini kullanmasının altında "siyasi bir kasıt ya da tercih olmadığı" gerekçesiyle, hakkında herhangi bir disiplin işlemi başlatmayı düşünmüyor. Genel merkez kaynakları, sosyal medya üzerinden böyle bir tartışmanın rahatsız edici ve yanlış olduğunu ifade ederek, şu görüşü dile getiriyorlar: "Canan hanım, kendimi böyle daha yakın hissediyorum, onun için Mustafa Kemal dediğini ifade ediyor. Kaldı ki, geçmiş açıklamalarına bakıldığında Atatürk'ü hiç kullanmıyor değil. Mahkemelerde verdiği ifadeler var, orada Mustafa Kemal Atatürk diyor. Son olarak 9 Eylül'de 81 il başkanı olarak yapılan açıklama var, orada da da Atatürk ifadesi kullanılıyor. Eğer, 'Benim siyasi tercihim Mustafa Kemal demekten yanadır, Çünkü Atatürk doğru demeyi bulmuyorum' gibi bir açıklama yapsaydı, elbette o zaman buna bakışımız farklı olurdu, parti kurulları harekete geçerdi. Ama burada öyle bir durum yok, Atatürk'le ilgili bir siyasi tartışma yok. O nedenle açıklamaları bizim için yeterli."