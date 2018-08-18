CHP'de bayramlaşma 2. gün yapılacak

CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilecek.

CHP'nin Kurban Bayramı programı belli oldu.

Buna göre, CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması bayramın ikinci günü olacak.

CHP'nin kabul heyeti Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi başkanlığında Parti Meclisi (PM) üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil'den, ziyaret heyeti ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den oluşacak.

Heyet, ilk olarak saat 9.30'da AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha sonra sırasıyla saat 10.00'da DSP, saat 10.20'de Vatan Partisi, saat 10.40'da HDP, saat 11.00'de İYİ Parti, saat 11.30'da BBP, saat 11.55'de DP, saat 12.10'da MHP, saat 12.30'da da Saadet Partisini ziyaret edecek.

CHP'de aynı saatlerde, aynı partiler bayramlaşma için kabul edilecek.

Partinin örgütle bayramlaşması da aynı gün 13.30-14.30 saatlerinde CHP Genel Merkez Lobisi'nde yapılacak.

