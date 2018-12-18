CHP'de belediye başkan adayları netleşiyor

BARIŞ GÜNDOĞAN / MEHMET TOSUN - CHP Parti Meclisi'nin (PM) bugün gerçekleştirilen toplantısıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 12 büyükşehir belediye başkan adayı ile 24 il belediye başkan adayı belirlenmiş oldu. CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü PM toplantısı gerçekleştirildi. CHP, İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayını geri çekeceğini belirtmişti. İYİ Parti ile yapılan işbirliği sonrasında gerçekleştirilen PM'de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkan adayları belirlendi. Partide merak konusu olan Mersin ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları ise bir sonraki PM'ye bırakıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısında toplam 67 aday belirlenmiş oldu. Bugün belirlenen adaylarla 531 adayını belirleyen CHP'de sonraki PM'nin ise 24 Aralık'ta yapılması bekleniyor. CHP'de, İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrasında açıklanan 12 büyükşehir belediye başkan adayından Balıkesir adayı Ahmet Akın'ın geri çekileceği belirtilirken, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Antalya'da Muhittin Böcek, Adana'da ise Zeydan Karalar isimleri bugün açıklandı.

CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını Twitter'dan verdi. İmamoğlu, ''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri sırasında çokça konuşulan bir başka il ise Adana idi. Yapılan görüşmelerde İYİ Parti'nin burada CHP adayını desteklemesi kararlaştırıldı. CHP bunun üzerine Adana'da mevcut Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıkladı. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. İYİ Parti burada da CHP adayını destekleyecek. - Bolu'ya ve İzmit'e milletvekili aday CHP'de ittifak öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak milletvekili Ahmet Akın'ın ismi açıklanmıştı ancak yapılan görüşmelerde burada İYİ Parti adayının desteklenmesi kararı alınmış ve Akın'ın geri çekileceği belirtilmişti. Bu durumda bugün Bolu için açıklanan Tanju Özcan, İzmit için açıklanan Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP' şu ana kadar iki milletvekilini belediye başkan adayı göstermiş oldu.