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CHP'de Buca sancısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

CHP'nin, İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in adaylığını listelerin teslim edilmesine saatler kala geri çekmesine Buca İlçe Örgütü üyeleri tepki gösterdi.

CHP'de Buca sancısı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP'nin, İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in adaylığını listelerin teslim edilmesine saatler kala geri çekmesine Buca İlçe Örgütü üyeleri tepki gösterdi. İl Başkanlığı önüne gelen ancak içeri alınmayan partililer, Nezir'in yeniden aday gösterilmemesi halinde Ankara'ya gideceklerini söyledi.
CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Suat Nezir'in adaylığını geri çekip, yerine Erhan Kılıç'ı aday göstermesi Buca İlçe Örgütü'nü kızdırdı. Bugün yaklaşık 50 partili, partilerinin İzmir İl Başkanlığı Binası'na geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binaya alınmayan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki göstererek, 'Deniz Yücel gelecek hesap verecek', 'Deniz Yücel istifa', 'Tuncay Özkan gelecek hesap verecek' sloganları attı. İl binasının bulunduğu iş hanına girişler de polis kontrolü ile yapılıyor.
Partililerden İbrahim Altunkara, "Komplolara dayanarak bir değişiklik yapıldı. Suat Nezir'in de halkın da bu değişiklikten haberi yok. İlçenin ve örgütün de haberi yok. Kendilerinin yaptığı bir komplo bu. Suat başkanımızın istifa etmesi söz konusu değil. Yedi aydır sokakta çalışıyor. İlçede, AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorlar. Arkada ne dolaplar dönüyor, gelip açıklama yapsınlar. Biz açıklama bekliyoruz" dedi. İrfan Nezir de "Buca halkının şerefini üç çakal belirleyemez" diye konuştu. Rabia Akgün adlı partili ise "Hak hukuk ve adaletten bahsediyorlar. Hani nerede adalet? Yazıklar olsun" dedi.
Suat Nezir'in yeniden aday gösterilmemesi halinde Ankara'ya gideceklerini söyleyen partililerin CHP İzmir İl Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

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CHP'de Buca sancısıCHP'de Buca sancısıCHP'de Buca sancısıCHP'de Buca sancısı

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