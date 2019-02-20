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CHP'de Buca sancısı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

DENİZ YÜCEL: LİSTELERE MÜDAHALE YOK CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

CHP'de Buca sancısı (3)

DENİZ YÜCEL: LİSTELERE MÜDAHALE YOK
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Belediye meclis üyesi adayları listesi ile Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilip Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesine değinen Deniz Yücel, "Buca adayımız Erhan Kılıç olarak açıklanmıştır. Daha önce ismi deklare edilen Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir. Partimiz dün itibariyle Buca Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Erhan Kılıç arkadaşımızı ilan etmiştir. Suat Nezir ismi bizim için çok önemlidir. Örgütte emeği vardır, sevilen bir isimdir" dedi.
Aday gösterilme sürecinde yasal takvimin olduğunu, partinin en doğru isimle seçime gidebilmesi için titizlikle bir çalışma yapıldığını söyleyen Deniz Yücel, "Aday belirleme yetkisi Genel Merkezindir. Aday açıklandıktan sonra geri çekilmesi ve seçim kurulana bildirilmemesini yine Genel Merkez bilir. Aday olarak açıklandıktan sonra Suat Nezir, çalışmalar gerçekleştirmiş. Ancak partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur, bu tereddütler parti içi konudur. Genel Başkan ve genel başkan ayrımcılarımızın kararıyla Erhan Kılıç ismi uygun görüşmüştür. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) anlamında bir sakınca yoktur. Ancak Suat Nezir arkadaşımızın ismi YSK'ya zaten hiç verilmemişti" diye konuştu.
'LİSTELER MUTABAKATLA YAPILDI'
Listelerin kesinleştiğini ve partide birbirinden değerli aday adaylarının olduğunu söyleyen Deniz Yücel, "Bu listelere girmeyi hak eden arkadaşlarımız vardı, ancak başvuru sayısı çok yüksek, yazabileceğimiz sayı sınırlıydı. Listeye yazılmayan aday adaylarımız bizim için değerlidir. Hepsine ayrı ayrı ihtiyacımız var. CHP'nin kurumsal kimliği her şeyin üzerindedir. CHP'liyim diyen hiç kimse, kendi ikbalini düşünerek hareket edemez" diye konuştu.
Deniz Yücel, listelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve kendisinin müdahale ettiğinin öne sürüldüğü yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"Belediye başkan adayımızın ve ilçe başkanlarımızın mutabık kaldığı listeler üzerinden son çalışmalar yapılmıştır. Tuncay Bey'in veya bizim müdahalemiz söz konusu değildir. Biz meclis üyeleri belirlenirken nitelik, liyakat, partililik olarak bir profil çizmiştik. Bunlara dikkat edilerek listeler oluşturuldu."

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CHP'de Buca sancısı (3)

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