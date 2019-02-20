CHP'de Buca sancısı (3)

DENİZ YÜCEL: LİSTELERE MÜDAHALE YOK

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Belediye meclis üyesi adayları listesi ile Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilip Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesine değinen Deniz Yücel, "Buca adayımız Erhan Kılıç olarak açıklanmıştır. Daha önce ismi deklare edilen Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir. Partimiz dün itibariyle Buca Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Erhan Kılıç arkadaşımızı ilan etmiştir. Suat Nezir ismi bizim için çok önemlidir. Örgütte emeği vardır, sevilen bir isimdir" dedi.

Aday gösterilme sürecinde yasal takvimin olduğunu, partinin en doğru isimle seçime gidebilmesi için titizlikle bir çalışma yapıldığını söyleyen Deniz Yücel, "Aday belirleme yetkisi Genel Merkezindir. Aday açıklandıktan sonra geri çekilmesi ve seçim kurulana bildirilmemesini yine Genel Merkez bilir. Aday olarak açıklandıktan sonra Suat Nezir, çalışmalar gerçekleştirmiş. Ancak partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur, bu tereddütler parti içi konudur. Genel Başkan ve genel başkan ayrımcılarımızın kararıyla Erhan Kılıç ismi uygun görüşmüştür. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) anlamında bir sakınca yoktur. Ancak Suat Nezir arkadaşımızın ismi YSK'ya zaten hiç verilmemişti" diye konuştu.