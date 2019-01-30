CHP’de Bursa’nın adayı Bozbey

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi resmen açıklanan Mustafa Bozbey, bütün Bursa’yı gülümsetmek için yola çıktıklarını söyledi. Ankara’da açıklamalarda bulunan Bozbey, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Geliyoruz Bursa” dedi.

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adaylığı ile ilgili açıklama sırasında Ankara’daydı. Bozbey Ankara’ya gitmeden önce sabah saatlerinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi’ndeki baba ocağına giderek annesi Münevver Bozbey ve kardeşleriyle bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey’in hayır duasını alan Mustafa Bozbey, daha sonra ailesiyle birlikte Özlüce Mahalle Kabristanı’na giderek babası Hasan Bozbey’in mezarı başında dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretin ardından Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Emir Sultan Türbesi’ne giderek dua etti. Bozbey daha sonra eşi Seden Bozbey ile Ankara’ya gitti.

CHP Parti Meclisi’nin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin kararıyla ilgili açıklamayı, CHP Genel Merkezi’nde Nilüfer Belediye Başkanlığına aday gösterilen Turgay Erdem ile birlikte takip eden Mustafa Bozbey, ilk değerlendirmesini yaptı. 20 yılda Nilüfer’i, Türkiye’nin örnek ve lider bir kenti haline getirdiklerini söyleyen Bozbey, şöyle konuştu: