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CHP'de büyükşehir belediye başkanları toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı CHP'ye saldırı değildir, devletimize, milletimize, birlik beraberliğimize bir saldırıdır. Bu hassasiyetle ele alınmalıdır" - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Hem parti politikaları hem de büyükşehir belediyelerinde uygulayacağımız politikalarla ilgili bir karar birliğine varmak için toplanıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı CHP'ye saldırı değildir, devletimize, milletimize, birlik beraberliğimize bir saldırıdır. Bu hassasiyetle ele alınmalıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya gelen CHP'li bazı büyükşehir belediye başkanları ise parti girişinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çubuk'taki saldırıya ilişkin, "Kötü bir durum. Ülkemize, devletimize, milletimize bir saldırıdır." dedi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı, CHP'ye saldırı değildir, devletimize, milletimize, birlik beraberliğimize bir saldırıdır. Bu hassasiyetle ele alınmalıdır. Olayı sadece 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirmenin de bir anlamı yoktur. Bu, bu şekilde gündeme taşınmayıp en üst seviyede Genel Başkanımızın bu durumu ele alınmazsa ülkemizde birçok insanın bu anlamda sorun yaşayacağı anlar oluşabilir. O yüzden ben Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı, devletimize, milletimize ve gerçekten birlik beraberliğimize yapılan saldırı olarak görüyorum."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tüm belediye başkanlarının aynı düşüncede olduğunu dile getirirken, organize bir saldırı yapıldığını ve kınadıklarını bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ana muhalefet partisi liderinin bir şehit cenazesinde böyle bir olaya maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Savaş, şu açıklamaları yaptı:

"Şehitlerimiz şehit olana kadar birilerinin kardeşi, eşi, kocası, akrabası olabilir ama şehit olduğu andan itibaren o devletin, o milletin şehididir. O şehidi herkesin kucaklama hakkı vardır. Gerek muhalefet, gerek iktidar şehidine sahip çıkma sorumluluğundadır. Genel Başkanımızın böyle bir yerde 1,5 saat bir evde kalması bizi gerçekten üzmektedir, aynı zamanda düşündürmektedir. İnşallah hepimizin özlemle beklediği birbirimizi kucaklayacağı günler çok yakındır diye düşünüyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Devlet koruyamıyorsa bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine de Savaş, "Şu andaki majör tablo Sayın Genel Başkanımıza yapılan oradaki harekettir. Ondan sonraki komplikasyonları konuşursak bu iş uzar. Bizim için odak noktası bu hareketin olmaması, hareketin olduktan sonra cereyan eden tablonun da etmemesi. İşin özeti budur." diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de toplantıda diğer belediye başkanlarına tecrübelerini aktaracağını belirtti.

Toplantıya ilişkin bilgi aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldiklerini anımsatarak, "Hem parti politikaları hem de büyükşehir belediyelerinde uygulayacağımız politikalarla ilgili bir karar birliğine varmak için toplanıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği ve 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı basına kapalı yapılıyor.

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