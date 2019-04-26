CHP'de büyükşehir belediye başkanları toplantısı

"CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı, CHP'ye saldırı değildir, devletimize, milletimize, birlik beraberliğimize bir saldırıdır. Bu hassasiyetle ele alınmalıdır. Olayı sadece 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirmenin de bir anlamı yoktur. Bu, bu şekilde gündeme taşınmayıp en üst seviyede Genel Başkanımızın bu durumu ele alınmazsa ülkemizde birçok insanın bu anlamda sorun yaşayacağı anlar oluşabilir. O yüzden ben Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı, devletimize, milletimize ve gerçekten birlik beraberliğimize yapılan saldırı olarak görüyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çubuk'taki saldırıya ilişkin, "Kötü bir durum. Ülkemize, devletimize, milletimize bir saldırıdır." dedi. İmamoğlu, şunları söyledi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tüm belediye başkanlarının aynı düşüncede olduğunu dile getirirken, organize bir saldırı yapıldığını ve kınadıklarını bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ana muhalefet partisi liderinin bir şehit cenazesinde böyle bir olaya maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Savaş, şu açıklamaları yaptı:

"Şehitlerimiz şehit olana kadar birilerinin kardeşi, eşi, kocası, akrabası olabilir ama şehit olduğu andan itibaren o devletin, o milletin şehididir. O şehidi herkesin kucaklama hakkı vardır. Gerek muhalefet, gerek iktidar şehidine sahip çıkma sorumluluğundadır. Genel Başkanımızın böyle bir yerde 1,5 saat bir evde kalması bizi gerçekten üzmektedir, aynı zamanda düşündürmektedir. İnşallah hepimizin özlemle beklediği birbirimizi kucaklayacağı günler çok yakındır diye düşünüyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Devlet koruyamıyorsa bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine de Savaş, "Şu andaki majör tablo Sayın Genel Başkanımıza yapılan oradaki harekettir. Ondan sonraki komplikasyonları konuşursak bu iş uzar. Bizim için odak noktası bu hareketin olmaması, hareketin olduktan sonra cereyan eden tablonun da etmemesi. İşin özeti budur." diye konuştu.