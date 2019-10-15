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CHP'de en fazla üye İstanbul, en az üye Bayburt'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Son yapılan güncellemelerle CHP'nin İstanbul'da 259 bin 749, İzmir'de 153 bin 923, Ankara'da 80 bin 518 ve Adana'da 46 bin 53 olmak üzere, kütüğe kayıtlı 1 milyon 235 bin üyesi bulunuyor - 973 ilçeden 46'sında üye sayısı 50'den düşük olan CHP'nin Siirt Tillo'da 2 üyesi var - Çankaya, 21 bin üye ile ilçe bazında en fazla üyeye sahipken, Adana Seyhan'da 18 bin, Ankara Mamak'ta 17 bin, Buca'da 16 bin 500, İstanbul Kartal ve Ataşehir'de ise 15'er bin üye bulunuyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin son yapılan güncellemelerle İstanbul'da 259 bin 749, İzmir'de 153 bin 923, Ankara'da 80 bin 518 ve Adana'da 46 bin 53 olmak üzere, kütüğe kayıtlı 1 milyon 235 bin üyesi bulunuyor.

AA muhabirinin parti genel sekreterliği raporlarından derlediği bilgilere göre, CHP'nin son güncellemelerle kütüğe kayıtlı 1 milyon 235 bin 294 asıl üyesi bulunduğu belirlendi.

Mevcut üyelerin 404 bini kadın olan CHP'de, 1989 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla 95 bin 532 de genç üye bulunuyor.

Üyelerin illere dağılımına göre, 259 bin 749 üye ile İstanbul ilk sırada yer alırken, İzmir, 153 bin 923 üye ile İstanbul'u takip etti. CHP'nin Ankara'da 80 bin 518, Adana'da 46 bin 53, Mersin'de 40 bin 905, Aydın 34 bin 968, Bursa'da ise 32 bin 186 üyesi bulunuyor.

Partinin en az üyesi, 388 ile Bayburt'ta kayda geçerken, Bayburt'u 633 üye ile Siirt, 757 ile Hakkari ve Iğdır, 800 üye ile Şırnak, 832 üye ile ise Kilis takip etti.

- Tillo'da 2, Çankaya'da 21 bin

973 ilçeden 46'sında üye sayısı 50'den düşük olan CHP'nin Siirt Tillo'da 2 üyesi kayıtlıyken, Erzurum Köprüköy ve Konya Yalıhüyük'te 12, Sivas Doğanşar'da 13, Gümüşhane Köse'de 14 üyesi bulunuyor.

CHP'nin ilçe bazında en çok üyesi ise 21 bin ile Ankara'nın merkez Çankaya ilçesi oldu. Çankaya'yı 18 binle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, 17 binle Ankara Mamak, 16 bin 500 ile İzmir Buca, 15 binle de İstanbul'un Kartal ve Ataşehir ilçeleri takip etti.

CHP'nin 50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 144, 100 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 395, 500 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı ise 129 olarak kayda geçti.

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