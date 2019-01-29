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"CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Seçimden sonra Türkiye'de kriz çıkmayacak ama CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak" - "Uzun süredir 'kriz çıksın' diye çığırtkanlık yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yine kriz tellallığına başlamış ama nafile uğraşıyor. Özel, hiç merak etmesin kriz tüccarı CHP yine avucunu yalayacak" - "Bu millet terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile gönül ittifakı kurduğunu söyleyen CHP'ye sandıkta tokadı vuracak"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yerel seçimden sonra Türkiye'de kriz çıkmayacağını ancak CHP'de genel başkanlık krizi çıkacağını belirterek, "Bu millet terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile gönül ittifakı kurduğunu söyleyen CHP'ye sandıkta tokadı vuracak." dedi.

Muş, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerine iki büyük krizle gittiğini, bunlardan birinin ekonomik diğerinin de demokrasi krizi olduğuna ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Mehmet Muş, "Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş. Zihni kapalı ama ağzı sürekli açık olanlar yine sağa sola çamur atıyor. Uzun süredir 'kriz çıksın' diye çığırtkanlık yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yine kriz tellallığına başlamış ama nafile uğraşıyor." diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi piyasaları tedirgin etmek için kendini paralayan Özel ve partisini kimsenin dikkate almadığını belirten Muş, "Her fırsatta 'Battık, bittik, piyasalar çöküyor, yabancı yatırımcı gelmesin' diye yaygara koparıp ellerini ovuşturan CHP'li bazı yöneticilerin aslında Türkiye ekonomisi diye bir derdi de yok. Kendi siyasi ikballerini ekonomik krizde arayan CHP yönetiminin ne yapmaya çalıştığını aziz milletimiz çok iyi biliyor. Özgür Özel hiç merak etmesin, kriz tüccarı CHP yine avucunu yalayacak." ifadelerini kullandı.

- "Özgür Özel, taşeron arıyorsa kendi partisine baksın"

"Taşeron aday" benzetmesi yapan Özgür Özel'in, bu sözlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak nitelendirdiklerini anlatan Muş, şöyle devam etti:

"Zira 2014 seçimlerinde de CHP'den aday olan fakat seçim sonrası CHP'den istifa eden Ankara adayları daha geçtiğimiz gün 'Seçilir seçilmez CHP rozetini çıkaracağım' diyerek taşeron aday olduğunu bizzat kendisi ikrar etmiştir.
Keza 'Seçilirsem hemen CHP rozetini çıkaracağım' diyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da o rozetin halk nezdinde nasıl kötü bir intibasının olduğunu bizzat kendisi kabul etmiştir. Özgür Özel'e tavsiyemiz taşeron arıyorsa, kendi partisine bakmasıdır. Orada gizli pazarlıklarla hatta Özgür Özel'in kendi tabiriyle söylüyorum 'HDP ile gönül ittifaklarıyla' CHP'yi nasıl HDP'nin taşeronu haline getirdiklerini çok iyi görecektir.
Varsın onlar HDP ile gönül ittifakı kursun, biz milletimizle gönül ittifakı kuracağız ama unutmasınlar ki terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile gönül ittifakı kurduğunu söyleyen CHP'ye bu millet sandıkta tokadı vuracaktır."

- "Cumhurbaşkanımızın meşruluğu asla tartışma konusu yapılamaz"

CHP'nin, omurgasız siyaset izlediğini savunan Muş, "Hatırlarsanız CHP Parti Sözcüsü halkın seçtiği Cumhurbaşkanımıza 'meşru cumhurbaşkanı değil' demişti. Aynı hafta CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhurbaşkanımız'dan randevu isteyerek, bir görüşme talebinde bulundu. Aslında CHP İstanbul adayı kendi partisinin söyleminin ne kadar yanlış olduğunu bizzat kendisi kabul etmiş oldu. CHP yönetimi şunu unutmasın ki sandık yoluyla, milletin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımızın meşruluğu asla ve kata tartışma konusu yapılamaz." diye konuştu.

Muş, aday krizi yüzünden Manisa'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi darbe yiyen Özgür Özel'in, etrafa sataşarak, hiçbir zaman tutmayan seçim tahminiyle dikkatleri dağıtmaya çalıştığını bildirdi.

Kendi seçim bölgesiyle ilgili partisinin belirsizliğini bir türlü izah edemeyen Özgür Özel'in, sürekli İstanbul'u konuştuğunu vurgulayan Muş, "Zira kendi ilinde Muharrem İnce'ye imza veren CHP delegelerini bile ikna edemeyen Özgür Özel'in Manisa'da güven endeksinin sıfır olduğunu herkes biliyor. Şurası çok açık; seçimden sonra Türkiye'de kriz çıkmayacak ama CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

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31 mart seçimleri AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gönül ittifakı seçim tahmini

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