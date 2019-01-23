CHP'de gözler hafta sonu yapılacak Parti Meclisinde

MEHMET TOSUN - "Bazı belediye başkan adaylarının belirlenmesinde geç kalındığı" eleştirilerinin yöneltildiği CHP'de gözler, 27 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP PM, şimdiye kadar yapılan altı toplantıda, 16'sı büyükşehir, 32'si il olmak üzere toplam 697 belediye başkan adayını belirledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak'taki yedinci PM toplantısı öncesi ilk olarak partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek.

Burada, belediye başkan adayları listesine son şeklini verecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra bu listeyi PM'nin onayına sunacak.

Bugüne kadar Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa gibi büyükşehirlerin adaylarını kamuoyuyla paylaşan, hatta bazı illerde tanıtım toplantıları yapan CHP'de İzmir adayının belirlenmesiyle ilgili süreç devam ediyor.

"Başta İzmir olmak üzere bazı büyükşehir ilçelerinde adayların açıklanmamış olmasının eleştirilere yol açtığı" partide, bu PM toplantısında tartışmalara nokta konması planlıyor.