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CHP'de Gürsel Erol için kritik gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk edilen Erol'un durumu bugün görüşülecek - Uğur Bayraktutan başkanlığında saat 11.00'de toplanan YDK'de, Erol'la ilgili nihai kararın verilebileceği belirtildi

Milletvekili genel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un durumu bugün görüşülecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ye sevk edilmişti.

Daha önceki YDK toplantısına katılarak savunmasını yapan Erol hakkında bir karar verilmemişti.

CHP YDK, bugün Uğur Bayraktutan başkanlığında saat 11.00'de yeniden toplandı. YDK'nin, bugünkü toplantısında Erol'la ilgili nihai kararı verebileceği belirtildi.

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut Genel Merkez yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun, bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş, ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.

Gürsel Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

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