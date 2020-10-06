CHP'de HDP'ye destek tartışması: Kapalı grup toplantısında neler konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan basına kapalı grup toplantısında, HDP'ye yönelik yapılan son gözaltı operasyonları da tartışıldı. Kılıçdaroğlu'nun, HDP'ye destek verilmesi nedeniyle gelen eleştirilerin dile getirilmesi üzerine, "İnsanların inancı, kimliği, siyasi görüşü bizi bağlamaz, bunun üzerinden siyaset yapmıyoruz. Dün nasıl AKP'li Bursa, Balıkesir, Ankara belediye başkanları hukuksuz şekilde istifa ettirildiğinde bu konudaki haksızlığı dile getirdiysek, bugün de hukukun, mağdurun yanında duruyoruz" dediği öğrenildi.

CHP'de yeni yasama yılı başlamadan önce Ankara dışında yapılması planlanan kamp programının pandemi nedeniyle iptal edilmesi üzerine, Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini dün parti genel merkezinde topladı, toplantıda yeni dönemde yürütülecek çalışmalar, izlenecek politikalar tartışıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve 3 saat süren toplantıda 20'nin üzerinde milletvekili söz aldı.

"Milliyetçilik üzerinden hedef alınıyoruz"

Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de Kobani olayları gerekçesiyle, HDP'li belediye başkanı ve yöneticilerine yönelik gözaltı operasyonu nedeniyle başta Kılıçdaroğlu olmak üzere partili çok sayıda milletvekilinin HDP'ye verdiği destek oldu. Edinilen bilgiye göre bazı milletvekilleri, "HDP'ye verdiğimiz destek nedeniyle milliyetçillik üzerinden hedef alınıyoruz, milli olmamakla suçlanıyoruz" görüşünü dile getirdi. Hukukçu bazı milletvekilleri ise başta Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen olmak üzere tutuklamaların hukuki olmadığını belirterek, HDP'ye verilen desteğin, demokrasi ve adalet çerçevesinde olduğunu ifade etti.