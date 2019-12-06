HABER

CHP'de il ve ilçe kongre takvimi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

CHP'de 37'nci Olağan Kurultay sürecinde il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak kongre takvimi belirlendi.

ANKARA, (DHA)- CHP'de 37'nci Olağan Kurultay sürecinde il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak kongre takvimi belirlendi.
CHP'de, 30 Eylül Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kongreler takvimi başladı. Buna göre ilçe kongrelerinde delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak. İlçe kongreleri, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri, il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlçe kongre tarihleri il başkanlarınca, il kongresi tarihleri ise Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklamasıTBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması
AK Parti'de bir istifa daha AK Parti'de bir istifa daha

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

Selahattin Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi işliyor

CHP'den kritik seçim! Öne çıkan isimler...

Son dakika! Van'da HDP'li 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

Bahçeli'nin 'af teklifini' geri çekmesi ne anlama geliyor?

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.