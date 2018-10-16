CHP'de ilk adaylar belli oluyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - MEHMET TOSUN - Yerel seçim kampanyasını geçen hafta başlatan CHP'de, ilk adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı, gelecek hafta yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, CHP'de yerel seçim hazırlıklarına hız verildi.

Daha önceki seçimlerin aksine bu kez adaylarını önceden belirlemek isteyen CHP, seçim kampanyasını geçen hafta düzenlenen belediye başkanları toplantısı ile başlattı. CHP'de, aday adaylığı için son başvuru tarihi kamu çalışanları hariç 19 Ekim olarak açıklanırken, örgütten yoğun talep gören başvurularda, aday adayları anketlerle halka sorulacak.

CHP'de üzerinde uzlaşılan, adaylığı tartışma götürmeyecek isimler ise gelecek hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek PM'de netleşecek. Adaylığı kesin görülen Eskişehir ve Aydın büyükşehir belediye başkanlıkları için isimlerin netleşmesi bekleniyor.

Partinin tüm adaylarının bir ay içerisinde kamuoyuna açıklanacağı, gelen bilgiler arasında yer aldı.

CHP'de resmi bir ittifak söz konusu olmasa da kazanma ihtimali bulunan yerlerde, başta HDP olmak üzere diğer partilerden de oy alabilecek adaylar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.