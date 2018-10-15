CHP'de İstanbul için büyük çekişme

BARIŞ GÜNDOĞAN/MEHMET TOSUN - CHP'nin yerel seçimler öncesinde en büyük hedef olarak belirlediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok sayıda aday adayı bulunuyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yerel seçim kampanyası geçen hafta belediye başkanları toplantısıyla başlatılan CHP'de en büyük çekişme İstanbul'da yaşanıyor. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı "İşte bizim adayımız" başlıklı paylaşımı kulisleri hareketlendirirken, CHP'de İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı yarışı ise tekrar gündeme geldi. CHP'de önceki yerel seçimlerde de aday adayı olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu seçimde de aday adaylığını açıklayıp İstanbul'un ilçelerindeki çalışmalarına şimdiden başladı. Tekin'in aday olabilmek için İstanbul örgütüyle yakın temasta olduğu biliniyor. CHP'de İstanbul'da belediye başkanlığını hedefleyen bir başka önemli isim ise İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi. Aday adayı olduğunu daha önce deklare eden Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'daki saha çalışmalarına ayırıyor.

CHP'de "İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım" sloganıyla hareket eden İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olabilmek için çaba sarf edenler arasında bulunuyor. Kulislerde İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da adı İstanbul'da adaylık için geçenler arasında. CHP'nin geçen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Mustafa Sarıgül ise yeniden Şişli'ye dönme sinyalleri veriyor. - HDP'den de oy alabilecek bir isim CHP'nin İstanbul adayının gelecek ay ortalarına kadar açıklanması beklenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut aday adayları içinden değil de iş dünyasından sürpriz bir ismi de gösterebileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca partili bir isim yerine HDP'den de oy alabilecek bir isme sıcak baktığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile resmi bir ittifak yapmayacağı ancak HDP seçmenine de hitap edebilecek bir belediye başkanı adayını İstanbul Büyükşehir için aday gösterebileceği konuşuluyor. - İlçelerde de heyecan sürüyor