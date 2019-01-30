CHP’de İstanbul Sancısı Giderilebilecek mi? 

2014 seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 1999-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli’den aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. Bugün Demokratik Sol Parti’ye katılan Sarıgül, bir süredir seçim kampanyası yürüttüğü Şişli’de partisinin adayı olduğunu da duyurdu. Sarıgül’ün karşısına kim çıkacak? Sarıgül’ün geçen hafta partiden ayrıldığını açıklaması CHP’nin Şişli tercihini de etkiledi. Pazar günü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Beşiktaş’tan aday adayı olan Fidan Aslan Eroğlu’nu Şişli’den aday gösterdi. Ancak Eroğlu’nun ismi Parti Meclisi’ne sunulmadı ve adaylığı kesinlik kazanmadı. Eroğlu, adaylık sürecinden çekildiği iddialarınıysa Twitter hesabından yalanladı. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi’ni kurduğunda en yakınındaki isimler arasındaki Mehmet Ali Aslan’ın kızı olan Fidan Aslan Eroğlu’nun yerine kulislerde üç alternatif isim öne çıkıyor. Bunlardan biri Alevi oyları üzerinde etkinliği bulunan eski İl Başkanı Cemal Canpolat. CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in de Mustafa Sarıgül’le mücadele edebilecek güçte olduğu için Şişli’den aday gösterebileceği konuşulurken bir başka söylenti de Hayri İnönü’nün yeniden aday gösterileceği yönünde.

Kadıköy adayı Odabaşı mı? Bir başka sıkıntılı ilçe, CHP’nin 2014 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul’da Beşiktaş’ın ardından en yüksek oy oranına ulaştığı Kadıköy. Dört dönem belediye başkanlığı yapan Selami Öztürk’ün ardından belediye başkanı olan Aykurt Nuhoğlu’nun adı geçen hafta yapılan Parti Meclisi’ne sunulmadı Avukat Şerdil Dara Odabaşı’nın isminde uzlaşma sağlandı. Ancak daha sonra oylamada Odabaşı’na 30 oy çıktığı 29 üyenin karşı çıktığı bir üyenin de çekimser kaldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Odabaşı’nın adaylığının kesin olduğu açıklamasına rağmen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ilçesindeki CHP adayının 2 Şubat’taki Parti Meclisi’nde netleşeceğini iddia etti. Şerdil Dara Odabaşı ise yayınladığı basın açıklamasında 26 yıldır Kadıköy’de oturduğunu ve son Parti Meclisi toplantısında alınan kararla Kadıköy Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu savundu. “Olağanüstü kurultay için imza verenlerin tümünün üstü çizilirse sağlıklı olmaz”

Bir önceki yerel seçimlerde CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, partinin karşısında bu kez AKP’nin değil Cumhur İttifakı’nın olduğunu söyleyerek bu süreçteki yıpranmanın sandığa olumsuz yansıyabileceği uyarısında bulundu. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Günaydın, “Adaylarımızın hem tabanımızı konsolide etmesi, hem muhafazakar seçmene seslenmesi hem de insan hakları hassasiyeti içerek HDP ve Kürt seçmende karşılık bulması gerek. Bu kolay bir durum değil. Elbette her yer için ön seçim mümkün olmaz ve merkez yoklaması önemlidir. Ben bir sosyal demokrat olarak demokratik merkeziyetçiliği de önemserim. Ama hassasiyetleri dengeleri gözetmek gerekir. Eğer kim kurultay için imza vermiş, kim vermemiş diye bakılırsa verenlerin üstü çizilirse bu doğru olmaz. İstanbul’da devam edenlerin hepsi imza vermemiş, ayrılanların hepsi imza verenler olursa bu tartışılır” dedi. Murat Sarı: “Sarıgül’ün karşısına güçlü bir aday çıkarılmalı” Konsensus Araştırma şirketinin genel müdürü Murat Sarı da CHP’de gençleşmenin dikkat çekici olduğunu söylese de toplumsal bilinirliği olan adayların tercih edilmemesinin seçim sonuçlarına olumsuz yansıyabileceğini dile getiriyor.