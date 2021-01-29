CHP’de İstifa Gerilimi

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç milletvekili, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce’nin öncülüğündeki siyasi hareketi desteklemek amacıyla istifa etti. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifa kararlarına ilişkin “CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan uzaklaştığı” iddiasına ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP Kuva-yi Milliye’den kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. O günden bu güne değişiklik olmamıştır” tepkisiyle yanıt verdi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, bugün saat 17.00’de TBMM’de kameralar karşısına geçti ve CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. CHP’nin üç vekilin istifasıyla TBMM’de 138 olan sandalye sayısı ise 135’e düşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen üç vekil, parti yönetiminin “uzlaşma ve yapıcı çabaları” gündemdeyken Ankara kulislerinde beklenildiği üzere Muharrem İnce’nin oluşturduğu Memleket Hareketi’ne katılmak amacıyla istifalarını kamuoyuna duyurdu. Çelebi, Aksoy ve Özel’in, İnce’nin siyasi partiyi kurduğu gün istifa edeceği beklentisi söz konusuydu. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun yapıcı açıklamalarına itiraz etmedikleri vurgulanan üç vekil tarafından bugün istifa açıklama yapılması sadece “zamanlaması bakımından sürpriz” olarak yorumlandı. Muharrem İnce ise, henüz CHP üyeliğinden istifa etmedi.

CHP: “CHP çınarından yaprak dökümü, köklerimiz sağlam” CHP Grup Başkanvekili Özel, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasını bir gün boyunca haberleştirmeyen ancak CHP’den istifa açıklamasını canlı yayınlayan hükümete yakın medya kuruluşlarını işaret ederek, bugünkü vekil istifalarıyla medyanın nereye hizmet ettiğini sorguladı. Özel, istifa açıklamalarında parti yönetimini terör örgütüyle yakınlaşmak gibi çok ağır şekilde suçlayan Çelebi başta olmak üzere vekilleri de sert şekilde eleştirdi. Üç vekil tarafından CHP’de kalmak yerine bilinçli şekilde partiyi yıpratma politikasıyla hareket edildiği mesajını veren Özel, “CHP, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinden, Kuva-yi Milliye’den kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Geçmişte kumpas davalarında asker ve sivil tüm yurtseverlerin mahkemelerde ve cezaevlerinde bir dakika bile yanından ayrılmayan CHP’nin ne Genel Başkanı ne mücadele azmi, ne programı değişmemiştir. Bugün geldiğimiz noktada bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan, üyesi olunan bir siyasi partiye ve mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri takip ettik. CHP 100 yıldır yürüdüğü yoldan dönmedi dönmeyecektir. CHP, Türkiye vatandaşlarının toplumsal huzuru için, daha güvenceli gelecek için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bugün daha kararlıyız. CHP tüm eleştirilerin parti içinde özgürce yapıldığı tartışıldığı, parti üyelerinin söz sahibi olduğu bir partidir. Gerek bizim yaptığımız gerek genel başkanımız ile yaptığı görüşmelerde son derece olumlu, yapıcı götürdüğümüz süreci hep birlikte yaşadık. Bu işin buraya gelmiş olması kendi tercihleridir. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun olmasından memnuniyet duymak mümkün değil. CHP koca çınarından yaprak dökümleri olabilir. Kökleri sağlamdır dalları sağlamdır” diye konuştu.

CHP’lilerce bugün yaşananlardan memnuniyet duyulamayacağını söyleyen Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte sabırlı bir iyi niyet gösterdiğini ancak aynı şekilde karşılık görülmediğini vurguladı. Çelebi: “Bu CHP Atatürk’ün CHP’si değil” CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin, Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Hareketi’nin sözcüsü olma hazırlığında olduğu dile getirildi. Çelebi, istifa açıklamasında CHP yönetimine karşı çok sert ifadeler kullanarak, “CHP 3. Olağan Kurultayı’nda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur’ demiştir. Bu direktife uygun olarak bugüne kadar siyasi yaşamımı şekillendirdim. Siyaseti teslim almış rant ve çıkar ağlarına asla geçit vermedim. Çünkü bizi yalnızca dürüstlük, eleştirellik ve halka adanmışlık ileriye götürebilir. Her aşamada birçok uyarıda bulundum, kayıtları ve kanıtları mevcuttur. Ama CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmeyi tercih ettiler. Hep övündüğümüz, itiraz eden bir Deniz Gezmiş, (İsmet) İnönü’ye dahi itiraz eden bir Bülent Ecevit görmek istemediler. Susturmak, bastırmak, yok saymak istediler. Ben yaşadım ve gördüm ki: Bu CHP o CHP değil! Ben gördüm ki CHP, CHP’den sürgün edilmiş. Bakın nereden nereye geldik! Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinden doğmuş özgüveni yüksek CHP’den, AKP’nin ve saray rejiminin miadı dolmuşken, kendi değerleri ve mücadelesiyle 1. parti olmaya çabalamayan, başka partileri parlatan ve siyasi sebil gibi besleyen, iktidar çöplüğünde yeni dostlar ararken partinin başarılı evlatlarını dışlayan CHP’ye geldik” diye konuştu.