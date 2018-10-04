CHP'de İzmir heyecanı

BARIŞ GÜNDOĞAN - Genel seçimlerin ardından "partide değişim" isteyenlerin başında gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'de gözler İzmir'e çevrildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, başta strateji belgesi olmak üzere yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de, aday adaylıkları için kulisler de hareketli.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'nin kimi aday göstereceği merak konusu oldu.

CHP'de İzmir için çok sayıda isim konuşulurken, bazı ilçe belediye başkanları ve İzmir milletvekillerinin adı da aday adaylığı için geçiyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'ndan boşalacak koltuğa kimi aday göstereceği merak konusu olsa da adayların kulis çalışmalarına hız verdiği biliniyor.

- İYİ Parti etkisi

MHP ve AK Parti'nin olası ittifakının yanı sıra İYİ Parti'nin de İzmir’de CHP ve AK Parti arasındaki rekabeti artıracağı, CHP'de 24 Haziran sonrası yaşanan parti içi gelişmeler etrafında şekillenen sorunların da CHP'yi zorlayacağı belirtiliyor.