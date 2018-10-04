HABER

CHP'de İzmir heyecanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasından sonra gözler yeni isimlere çevrildi - CHP'nin, İzmir'de kimi aday göstereceği merak konusu olurken, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Seferihisar'ı yöneten Tunç Soyer ile İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın adı kulislerde konuşuluyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - Genel seçimlerin ardından "partide değişim" isteyenlerin başında gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'de gözler İzmir'e çevrildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, başta strateji belgesi olmak üzere yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de, aday adaylıkları için kulisler de hareketli.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'nin kimi aday göstereceği merak konusu oldu.

CHP'de İzmir için çok sayıda isim konuşulurken, bazı ilçe belediye başkanları ve İzmir milletvekillerinin adı da aday adaylığı için geçiyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'ndan boşalacak koltuğa kimi aday göstereceği merak konusu olsa da adayların kulis çalışmalarına hız verdiği biliniyor.

- İYİ Parti etkisi

MHP ve AK Parti'nin olası ittifakının yanı sıra İYİ Parti'nin de İzmir’de CHP ve AK Parti arasındaki rekabeti artıracağı, CHP'de 24 Haziran sonrası yaşanan parti içi gelişmeler etrafında şekillenen sorunların da CHP'yi zorlayacağı belirtiliyor.

İzmir'de belirleyicinin ise İYİ Parti'nin adayının olacağı değerlendiriliyor.

- Öne çıkan isimler

Çok sayıda aday adayının konuşulduğu CHP'de üç isim öne çıkıyor.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu’nun, genç ve vizyon sahibi yeni bir yüz üzerinden değişim mesajı vererek Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i işaret ettiği biliniyor.

Bir diğer öne çıkan ismin de Seferihisar'ı yöneten Tunç Soyer'in olduğu belirtiliyor.

Yine geçen dönem Bornova Belediye Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevi yapan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın adı da İzmir Büyükşehir Belediye koltuğu için öne çıkan isimler arasında.

- Sürpriz isim çıkabilir

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ile eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak'ın adının da dillendirildiği İzmir için bazı mevcut MYK üyeleri ile İzmir milletvekillerinin de nabız yokladığı ifade ediliyor.

Aday adaylığı başvurularını 1-19 Ekim tarihlerinde kabul edecek olan CHP'de, İzmir için sürpriz isimlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyorHDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'den af ve ittifak açıklaması

MHP'den af ve ittifak açıklaması

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!

Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!

İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi

İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.