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CHP’de Kadıköy, Kartal ve Silivri yeniden masada

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy, Kartal ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi’nde yeniden oylanacağı belirtiliyor.CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde Kadıköy, Kartal ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi’nde yeniden oylanacağı belirtiliyor.
CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. 2 Şubat’ta toplanması beklenilen Parti Meclisi’nde, Kadıköy, Kartal ve Silivri belediye başkan adaylarının yeniden oylanacağı belirtiliyor. Parti çevrelerinde, Kadıköy’de Aykurt Nuhoğlu’nun, Kartal’da Altınok Öz’ün ve Silivri’de Özcan Işıklar’ın adaylığının parti meclisinde oylanacağı vurgulanıyor.

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