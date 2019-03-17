CHP'de kadın temsiliyeti yüzde 14,6'da kaldı

BARIŞ GÜNDOĞAN - İl ve ilçe yönetimleriyle Parti Meclisi seçimlerinde tüzük gereği yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayan CHP'de, yerel seçimlerde gösterilen kadın aday oranı yüzde 14,6'da kaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı çıkaran CHP, 38'si de il olmak üzere 905 seçim bölgesinde aday gösterdi.

Tüzük gereği parti organlarında yüzde 33 cinsiyet kotası uygulayan CHP'de, yerel seçim adaylıklarında ise bu oran istenilen düzeyde gerçekleşmedi.

Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu'nu, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu'nu, Muş'ta Tansu Saraç'ı belediye başkan adayı yapan CHP'de, toplamda beldeler dahil 48 kadın aday bulunuyor.

Parti, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde ise toplamda bin 962 kadın aday gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'deki kadın temsiliyetinin bu seçimlerde yüzde 14,6 oranında gerçekleştiğini bildirdi.

Yerel seçim kampanya süreci başladığı zaman 7 bölge toplantısı gerçekleştirdiğini ve bu toplantılarda "bu memleketin ancak kadın temsiliyeti ile hak ettiği yerde olabileceğini" anlattığını aktaran Köse, "Her toplantıda kadın temsiliyetinin yüzde 50 olması gerektiğini aktardım. Eğer seçmenin yarısı kadınsa, bu memleketin yarısı kadınsa temsiliyette de yüzde 50 oranında kadın olması gerekir. Bu çok büyük algı yarattı, özellikle muhtarlıklarda kadınlar ön plana çıktı ve neredeyse her iki adaydan biri kadın oldu. Bunlar bizim kampanyalarımızdan sonra cesaretlenerek aday olan kadınlarımız." diye konuştu.