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CHP’de ’kayyum’ talebine ret kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Tokat’ta görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat il yönetiminin yargıya taşıdığı ‘kayyum ataması yapılması’ talebine ret kararı verildi.Tokat’ta yaklaşık 6,5 ay önce görevden alınan CHP Tokat İl Yönetimi konuyu yargıya taşıdı.

CHP’de ’kayyum’ talebine ret kararı

Tokat’ta görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat il yönetiminin yargıya taşıdığı ‘kayyum ataması yapılması’ talebine ret kararı verildi.
Tokat’ta yaklaşık 6,5 ay önce görevden alınan CHP Tokat İl Yönetimi konuyu yargıya taşıdı. CHP Genel Merkezinin tüzük ihlali yaptığını öne sürerek Genel Merkez kararını mahkemeye veren yönetimin ’Kayyum ataması yapılması’ talebi Tokat Adliyesi Sulh Mahkemesinde görüşüldü. Kayyum heyetinin dinleyen mahkeme, gerekçeli kararı sonra açıklanmak üzere ‘Kayyum’ talebine ret kararı verdi. Temyiz yolu açık olan kararın istinaf mahkemesine taşınması bekleniyor. Görevden alınan CHP Tokat İl Sekreteri Mustafa Doğan ve kayyum heyetinde bulunan CHP üyeleri ise konuyla ilgili gerekçeli karar açıklandıktan sonra basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat il yönetimi, Parti Genel Merkez tarafından parti tüzüğünün 25’nci maddesince 16 Ekim 2018 tarihinde görevden alınmıştı. Görevden alınan yönetimin yerine kayyum atanması ve seçim yapılması beklenirken genel merkez tarafından yeni il başkanı ataması yapılmasına tepki gösteren eski il yönetimi ve partililer CHP genel merkezinin tüzük hatası yaptığını iddiasıyla dava açmıştı.

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