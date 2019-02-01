HABER

CHP'de kritik PM yarın toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Yerel seçimlere dönük 7 PM toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak - CHP'nin İstanbul'da 5, İzmir'de 2 ilçe adayının yanı sıra Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir ile Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkanları adayları da PM'nin gündeminde olacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçimlere dönük bugüne kadar 7 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken, yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Parti Meclisinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren toplantısında, İstanbul ve İzmir ilçeleri üzerinde tartışmalar yaşandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 kez ara verdiği toplantıda, iki ilin önemli bazı ilçeleri sonraki PM'ye bırakıldı.

CHP'de merakla beklenen PM, yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde toplanacak.

PM öncesinde ise Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Tartışmalar nedeniyle adayları belirlenemeyen ilçeler önce MYK'da, sonrasında ise PM'de tekrar görüşülecek.

CHP'de adayları halen belirlenemeyen İstanbul'da 5, İzmir'de ise 2 ilçe durumunun yarın görüşülmesi bekleniyor.

Tepkiler nedeniyle geri çekilen Şişli ile önceki PM'de reddedilen Silivri belediye başkan adayları yarınki PM'de yeniden ele alınacak. İstanbul’un tartışmalı Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

CHP'de asıl sürpriz Beyoğlu belediye başkan adayında yaşandı. Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın Beyoğlu adaylığına sıcak baktığı mesajı vermesi, parti kulislerinde sürpriz olarak nitelendirildi.

Yarınki PM'de İstanbul Kadıköy adayının da yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz PM'de 29 ret oyuna karşı 30 üyenin oyuyla Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy adayı olarak kabul edilmiş ancak salt çoğunluk tartışması yaşanmıştı.

Bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının yarınki PM'de tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

- 3 büyükşehir, 3 il açıklanmadı

CHP'nin İstanbul'da 5, İzmir'de 2 ilçe adayının yanı sıra İYİ Parti ile iş birliği kapsamında halen açıklanmayan 3 büyükşehir ile 3 il adayı daha bulunuyor.

CHP'de Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir ile Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkan adaylarından bazıları için yarın karar çıkabileceği belirtiliyor. PM'nin kalan adaylar için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yetki verebileceği de değerlendiriliyor.

CHP'nin bu seçim bölgelerinde göstereceği adayları açıklaması ile İYİ Parti iş birliği kapsamında 20 büyükşehir, 39 il için yapılan aday belirleme çalışması tamamlanmış olacak.

Öte yandan CHP, tüm adayların katılımıyla önümüzdeki günlerde Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

PARTNERPandalara yeni yıl sürpriziPandalara yeni yıl sürprizi
AK Partili Dağ: Soyer'in babasının yaptıkları konusunda hemen herkes konuştuAK Partili Dağ: Soyer'in babasının yaptıkları konusunda hemen herkes konuştu
Bakan Soylu’ya görkemli karşılamaBakan Soylu’ya görkemli karşılama
Anahtar Kelimeler:
chp pm seçim2019

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.