CHP'de kritik PM yarın toplanacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçimlere dönük bugüne kadar 7 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken, yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Parti Meclisinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren toplantısında, İstanbul ve İzmir ilçeleri üzerinde tartışmalar yaşandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 kez ara verdiği toplantıda, iki ilin önemli bazı ilçeleri sonraki PM'ye bırakıldı.

CHP'de merakla beklenen PM, yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde toplanacak.

PM öncesinde ise Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Tartışmalar nedeniyle adayları belirlenemeyen ilçeler önce MYK'da, sonrasında ise PM'de tekrar görüşülecek.

CHP'de adayları halen belirlenemeyen İstanbul'da 5, İzmir'de ise 2 ilçe durumunun yarın görüşülmesi bekleniyor.