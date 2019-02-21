HABER

CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

12 PM üyesi, partinin İstanbul'un Maltepe ve Şanlıurfa'nın Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebini geri çekti - Çağrı heyeti adına yapılan açıklamadan: - "YSK takvimini ve parti tüzüğümüzü de göz önüne alarak yaptığımız uyarıların hepsi göz ardı edilmiş, dilekçemizin Genel Merkezimize ulaştığı andan itibaren, söz konusu toplantı için yeterli zaman olmasına rağmen, olağanüstü PM toplantısı, aday listelerinin tesliminden ve hatta itiraz süresinin bile bitiminden sonraki bir tarihe konulmuştur"

CHP'de 12 Parti Meclisi (PM) üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması talebini geri çekti.

Partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi, 16 Şubat'ta olağanüstü PM çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti genel merkezine ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye alarak, üyeleri 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bugün çağrı talebinde bulunan 12 üye, söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle "gündemsiz" kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekti.

Çağrı heyeti adına yapılan açıklamada, söz konusu çağrının CHP örgütünün ve seçmenlerin talep ve rahatsızlıklarının demokratik araçlarla ve doğru zamanda değerlendirilmesini önemseyen bir anlayışın sonucu olduğu vurgulandı.

CHP'nin katılımcı, çoğulcu demokrasi geleneği ve kurucu değerlerinin de bu anlayışı zorunlu kıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ne yazık ki YSK takvimini ve parti tüzüğümüzü de göz önüne alarak yaptığımız uyarıların hepsi göz ardı edilmiş, dilekçemizin genel merkezimize ulaştığı andan itibaren, söz konusu toplantı için yeterli zaman olmasına rağmen, olağanüstü PM toplantısı, aday listelerinin tesliminden ve hatta itiraz süresinin bile bitiminden sonraki bir tarihe konulmuştur. Yaşanılan bu durumla, ne yazık ki örgütümüzün ve CHP'ye gönül veren milyonların sesini duymaya ve bu sesle ortaklaşarak partimizin gücünü ve başarısını artırmaya dönük bir fırsatın kaçırılmış olduğu açıktır. Ancak Genel Merkezimiz tercihini bu yönde kullanmıştır.

Gelinen noktada, kasıtlı olarak gündemsiz bırakılan Parti Meclisimizin toplanması, anlamını, faydasını ve gerekliliğini yitirmiştir. Bu şartlar altında faydasını yitirmiş, gündemi ortadan kaldırılmış bir PM toplantısı yapmanın, doğası gereği anlamı olmayacağı gerekçesiyle olağanüstü toplantı talebimizi geri çekiyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da, partimizin tüm adaylarının seçimlerde en iyi sonucu alabilmesi için sahada ve her alanda hep birlikte, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şu isimlerden oluşmuştu:

"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülüBurhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü
Mesut Üner: Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldıMesut Üner: Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.