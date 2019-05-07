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CHP'de olağanüstü PM toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: - "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Milletvekillerinin de davet edildiği toplantıya gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız." ifadesini kullandı.

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