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CHP'de olağanüstü PM toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, milletvekillerinin de katılımıyla olağanüstü toplandı

CHP Parti Meclisinin (PM), YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, milletvekillerinin de katıldığı olağanüstü toplantısı başladı.

YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün de PM olağanüstü toplandı.

Tüm CHP milletvekillerinin davet edildiği toplantıya, YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katılıyor.

Kılıçdaroğlu, PM'nin ardından CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak bir konuşma yapacak.

Öte yandan PM toplantısına katılmak için parti genel merkezine gelen çoğu milletvekili basın mensuplarının sorularını "Her şey çok güzel olacak." şeklinde yanıtladı.

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