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CHP'de olağanüstü PM toplantısı yapılmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 19:52 | Son Güncelleme

CHP'de 12 üyenin çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü PM toplantısından, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi üzerine vazgeçildiği belirtildi

CHP'de 12 üyenin çağrısı üzerine yarın yapılacağı duyurulan olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısından, bu üyelerin taleplerini geri çekmesi üzerine vazgeçildiği bildirildi.

CHP'de 12 PM üyesi, partinin İstanbul'un Maltepe ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerindeki adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 16 Şubat'ta olağanüstü PM toplantısı çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük gereği PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak çağrı talebinde bulunan 12 üye daha sonra söz konusu taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle "gündemsiz" kaldığını belirterek, çağrılarını geri çekmişti.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, talebin geri çekilmesi üzerine PM toplantısının yapılmayacağı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Toplantı, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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