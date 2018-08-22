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CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

Genel Sekreter Akif Hamzaçebi başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Hamzaçebi'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu, bazı milletvekilleri ile Parti Meclisi üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bayramlaşma CHP

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