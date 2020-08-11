CHP’de Parti İçi Hareketlilik Sürüyor

Ana muhalefet partisi CHP’de parti içi muhalefet hareketliliği devam ederken eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin nasıl bir tavır takınacağı tartışmaları da sürüyor. Yeni yönetim kurulu da bu hareketli dönemde ilk toplantısını yaptı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 37. Olağan Kurultayı’nın ardından delege oylarıyla 60 kişilik Parti Meclisi’ne seçilebilmiş isimler arasından partiyi kimlerle yöneteceğini dün belirledi. CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 18 üye yerine bu sefer 16 isimden oluştu. Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez yeni MYK’sıyla birlikte yeni dönemi, ülke gündemini ve son günlerde parti içi tartışmaları ele aldığı toplantısını gerçekleştirdi. CHP’nin TBMM’de izleyeceği rotanın ele alındığı MYK toplantısına Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış/taşınacak yasal düzenlemeler nedeniyle grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç da katıldı. Toplantıda 16 MYK üyesinin yanı sıra Parti Meclisi’ne anahtar liste dışından seçildikten sonra aday olduğu CHP Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Aylin Nazlıaka da katıldı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz da toplantıdaydı.

Kılıçdaroğlu, geçmişte “Gelecek için Biz” hareketi içerisinde CHP’nin solun sesi olmaya devam etmesi gerektiği yönünde tavır alan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi CHP Genel Sekreterliği’ne getirdi. Böke, daha önce parti sözcülüğü yapmıştı ancak 16 Nisan 2017’deki anayasa değişikliği referandumunda yaşananlara tepki olarak CHP’nin gerekirse parlamentodan çekilmeyi düşünebileceği açıklamasıyla parti içinde tartışmaya yolaçmış ve MYK’daki görevinden istifa etmişti. Böke, üç yıl aradan sonra yeniden MYK’ya döndü. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu kaldırması, CHP’nin tarım sektörüne verdiği önem açısından sürpriz olarak değerlendirildi. Bu görevi yürüten Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, PM’ye seçilmesine karşın MYK dışında kaldı. Tarım sektörü yerine enerji sektörüyle ilgili MYK üyesi belirlendi. Kılıçdaroğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ı Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirdi. Akın’ın yanı sıra MYK’nın yeni üyeleri ise, Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı KHK ile ihraç edilen akademisyen Yüksel Taşkın oldu.

CHP’de dış politika Ünal Çeviköz’e emanet olmaya devam edecek Kılıçdaroğlu, tarım politikalarının yanı sıra dış politika ile basın ve kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılıklarına atama yapmadı. Parti Meclisi (PM) seçiminde listede yer alamayan Ünal Çeviköz dışındaki milletvekilleri arasında diplomat deneyimli başka bir isim olmaması nedeniyle yeni MYK’da kimin dış politika koltuğuna oturacağı merak konusuydu. Kılıçdaroğlu, Emekli Büyükelçi Çeviköz’ün CHP’nin dış politika alanındaki yöneticiliği sürdürmesi yönünde karar verdi ve kendisini Dış Politikadan Sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi. Bu arada PM’ye seçilemeyen gazeteci kökenli İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın yerine basın konusunda bir diğer gazeteci kökenli vekil Ali Öztunç ismi de konuşuluyordu. Kılıçdaroğlu, Öztunç’a MYK’da bir başka görevi uygun gördü. Kılıçdaroğlu, PM’ye seçilemediği için doğrudan MYK’da görev veremediği Özkan’ın bugüne kadar CHP’nin özellikle alternatif medya kuruluşlarıyla ilişkilerini desteklediğini de dikkate alarak, basınla ilişkileri yürütmeye devam etmesine karar verdi. Tuncay Özkan, Basından Sorumlu Başdanışman olarak görev yapacak.

Kılıçdaroğlu, MYK’da 12 isim birlikte devam kararı aldı Kılıçdaroğlu, MYK’sında 12 isimle birlikte “iktidar hedefi koyduğu” yeni dönemde parti yönetmeye devam etme kararı aldı. Yeni MYK’da 9 isim aynı görevlerinde kalırken, 3 ismin ise görev alanları değişti. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek. Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İdari ve Mali İşler Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; Ankara Milletvekili Fethi Açıkel, Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu; İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Hukuk ve Seçim İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sendikalar, Meslek Odaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürecek.

Daha önce İnsan Haklarından sorumlu Gökçe Gökçen artık Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na, Doğa Haklarından sorumlu Gülizar Biçer Karaca İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ve Kadın Politikalarından sorumlu Lale Karabıyık Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Kılıçdaroğlu’nun, üye sayısını 18’den 16’ya düşürdüğü MYK’da kadın sayısı ise 4’ten 5’e çıkmış oldu. CHP Kadın Kolları Kurultayı sonunca 650 delege katılımıyla yapılan oylama sonucunda ise, Aylin Nazlıaka, 308 oyla yeni genel başkan seçilmişti. Mevcut başkan Fatma Köse, 206 oyda kalmıştı. Gözler Muharrem İnce’nin yapacağı açıklamaya çevrildi CHP’de kurultay sonrasında parti içi dalgalanma yaşanıyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, parti içi muhalefeti sürdürüyor. İnce’nin CHP’den ayrılarak kurultay sonrasındaki yeni parti yönetimden mutsuzluğu devam eden partililerle yeni parti kurabileceği iddia ediliyor. Ancak İnce, gençlik yönetiminden beri CHP’li olduğunu belirterek, CHP’den ayrılmayacağını ancak parti içinde hareket başlatacağı mesajını veriyor.