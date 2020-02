CHP'de parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu'na karşı ortak aday çıkarabilir mi?

"Ben de 5 yıldır milletvekili olmasam da her seçimde, ülke için her kritik virajda; ezeli ve ebedi genel başkanımın talimatını yerine getirdim ve yılmadan çalıştım, uyarılarda bulunup tarihe not düştüm. Çünkü Cumhuriyet ve CHP, biri kötü durumdaysa diğerinin iyi olma imkanı yoktur, ikisini de muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma görevimiz var. Bu sebeple kurultayımızda, Atamızın iki mirasını korumak için kişisel olarak atmam gereken hangi adım varsa onu atmaya hazırım."