CHP'de parti politikalarını eleştiren milletvekilleri ile ilgili kriz aşıdı mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini bir mektupla kendisine ileten İzmir Milletvkekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile dün yüz yüze görüşmesinin ardından; bugün de Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç milletvekili ile bir araya geldi.

Partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddiaları bir süredir kulislerde konuşulan üç milletvekilinin partiden kopuşlarını engellemeye dönük bu görüşmelerde somut bir çözüme ulaşılamadığı öğrenildi.

Üç milletvekilinin istifa seçeneğini tümüyle gündemden çıkarmadığı belirtilirken, krizle ilgili gelinen nokta, "Şu anda partiden bir kopuş, istifa yok ama sorun çözüldü demek için de erken" sözleriyle özetleniyor.

CHP yönetimi, kendilerine "29 Ekim gücü" adını veren Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy'un partiden kopuşlarını engellemek için görüşme trafiğini sürdürüyor. Çelebi ve Aksoy, parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini içeren bir mektubu, 10 Aralık'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermiş; 15 Ocak'ta da sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.