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CHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ile partinin il başkanlığında bir araya geldi.

CHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ile partinin il başkanlığında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Deniz Yücel, bu süreçte partililere birbirlerini yıpratacak açıklamalardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını aktardı. Yücel, ilçe başkanlarının ve aday adaylarının sık sık Ankara'ya gitmesinin doğru olmadığını da belirtti.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ile yaptığı toplantının detaylarını açıkladı. İlçe başkanları ile aday belirleme süreci ve yönetimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen İl Başkanı Yücel, aday adaylarının, diğer aday adayları ve mevcut belediye başkanları ile partiye zarar verecek bir eylem ve söylem içerisinde olmamaları uyarısında bulunduklarını da kaydetti. Bu konuda ilçe başkanlarının da gerekli önlem ve tedbirleri alması için uyarılarda bulunduklarını söyleyen Yücel, "Her ilçe başkanından kendi ilçeleri ile ilgili görüş ve önerileri aldık. Biz de görüş ve önerilimizi hazırlayarak genel merkeze iletiyoruz. Tüm ilçe başkanlarımıza aday adaylarına eşit mesafe olmaları, tarafsızlıklarını korumalarını hatırlatmasında bulunduk" dedi. 265 aday adayının ilçe belediye başkanlıkları için başvuruda bulunduğunu anımsatan Yücel, "Bunlardan 30'u aday gösterilecek. Geriye kalanların seçim çalışmalarına katılmalarını, aktif şekilde, inanarak, sahiplenerek, partiyi başarıya taşımak için mücadele etmelerini istiyoruz. İlçe başkanlarından da gerekli iletişim ve koordinasyonu şimdiden kurmalarını, gerekli çalışmaları yapmalarını istedik" diye konuştu.
'SIK SIK GENEL MERKEZE GİTMEYİN'
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ankara'ya giden partililere de uyarılarda bulunarak şunları söyledi:
"Genel merkeze giderek, Genel Başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla görüşme yapan ilçe başkanlarımız bu konuda bize bilgi veriyorlar ancak adayların belirleneceği bir süreçte haftada bir genel merkez ziyaretleri yapılması farklı algılanabiliyor. Bu konuda ilçe başkanlarımızı uyardık. Gerektiği takdirde elbette Genel Başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla bir araya gelmek, ilçe başkanlarımızın da hakkı. Aday adaylarının da hakkı. Ama burada Genel Başkanı temsil eden il başkanıdır, il yönetimidir. Gerekmedikçe, ihtiyaç olmadıkça, bizim çözüm ürettiğimiz sürece Ankara'da gidip görüşme yapılması, örgütte farklı algılanabiliyor. Böyle bir dönemde, bu sıklıkla ziyaretlerin yapılmasının doğru olmadığını hatırlattık."
Henüz aday belirleme yönteminin belli olmadığı bu süreçte, aday adaylarının gidip Genel Başkanın kapısını aşındırmalarının doğru olmadığını söyleyen Yücel, bir ilçede belediye başkan aday adayı olan bir kişinin, öncelikle kapısını çalacağı yerin, ilçe başkanlıkları olduğunu kaydetti. Yücel, ilçe başkanlıklarına yapılan başvuruların ardından il başkanlığına başvuru yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

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CHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısıCHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısıCHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısı

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