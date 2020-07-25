CHP’de Tek Aday Kılıçdaroğlu ‘İttifak ile İktidar’ Mesajı Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer aday adaylarınca yeterli delege imzası toplanamaması nedeniyle tek aday olduğu CHP 37. Olağan Kurultayı’nda “dostlarımız” ifadesiyle Millet İttifakı’yla iktidar olacaklarını söyledi. CHP 37. Olağan Kurultayı, Corona virüsü salgını koşulları nedeniyle 28-29 Mart 2020’de yapılamamasının ardından bugün sınırlı katılımcıyla gerçekleştiriliyor. Kurultay, başkentte Bilkent Üniversitesi’nin gösteri merkezi Odeon’da salon kısmına sadece parti yönetimi, milletvekilleri ile delegelere açık şekilde yapılıyor. İlk kez CHP’nin basın mensuplarını delege alanına erişim izni vermediği kurultayda, salgın nedeniyle ayrıca salon önünde açık havada oluşturulmuş alanda sadece ulusal ile uluslararası medya kuruluşlarına izleme imkanı tanındı. Covid-19 salgını gerekçesiyle diğer siyasi partilere ve CHP’nin bağlantılı olduğu yurtdışındaki siyasi ağlara da davet yapılamadı. CHP delegelerince oy kullanmaları amacıyla salon dışında ayrı bir yer oluşturuldu. İlhan Cihaner’e delege sürprizi

Kurultayın ilk gün gündeminde, genel başkanlık seçimi var ancak son dakikada sürpriz şekilde “Gelecek için Biz” grubunu temsilen İlhan Cihaner’in adaylığı için imza vereceğini ileten delegelerin önemli bir bölümü imzalarını geri çekti. Aday adayı Cihaner’in adaylık için gerekli 68 delege imzasını bugün kurultay başladıktan sonra divan başkanlığına sunamamasıyla birlikte fiilen genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kılıçdaroğlu yönetimine muhalif ve 24 Haziran 2018’de CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce’nin ise, Yalova delegesi kimliğiyle Cihaner’e adaylığı için imza desteği vereceği kaydedilmişti. Ancak İnce, kurultaya ilk saatlerinde katılmadı ve Cihaner’e imza desteği de vermedi. İnce sonrasında kurultaya katılım gösterdi. Eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı da il teşkilatlarını dolaşarak imza toplama çabasına rağmen yeterli desteği alamadı. Gözler tek aday Kılıçdaroğlu’nun kaç oy alacağına çevrildi CHP Genel Başkanlığı’nı 22 Mayıs 2010’dan bugüne yürütmekte olan Kılıçdaroğlu, doğal kurultay delegesi konumundaki 80 il başkanı imzasıyla genel başkanlığa aday gösterildi. CHP’nin şu anda Mardin’de parti teşkilat yönetiminin bulunmaması dolayısıyla 81 il değil 80 il başkanınca imza verildiği bilgisi aktarıldı.

Şimdi Kılıçdaroğlu’nun bugünkü genel başkanlık seçiminde 1.356 kurultay delegesinden kaç oy alacağı merak konusu. Parti kulislerinde açıkça adaylığı için imza vermekten çekinmelerine rağmen “CHP’nin sağa kaydığı” görüşüyle, eğer aday olsaydı Cihaner’e oy vermeyi planlayan delegelerce boş oy kullanılacağı iddiası söz konusu. Ya da önemli sayıda delege tarafından genel başkanlık seçiminde oy kullanılmayacağı ifade edildi. İktidar formülü ittifak: “Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu ise, kurultayda “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” açıkladı. Kılıçdaroğlu,13 maddelik beyannamesinde CHP’nin iktidar hedefiyle demokratik parlamenter sisteme geçiş için yeni anayasa yapılmasını temel amaç olarak ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” çerçevesince Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde Cumhuriyet Halk Fırkası kimliğiyle 1923’ten beri faaliyetteki Türkiye’nin en eski partisi konumundaki CHP’nin 2023 itibariyle hedeflerini açıklamış oldu.

CHP’ye gelecek için oy verilmesi çağrısıyla Kılıçdaroğlu, beyannamesinde “Toplumsal barış ve huzur sağlanacak. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar demokrasi temelinde TBMM öncülüğünde çözülecek. Seçim barajı kalkacak, siyasi partilere yasayla kadın kotası getirilecek, kayyım uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacak. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin kurucusu olacağı Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulacak” hedeflerini ilan etti. Kılıçdaroğlu’nun kürsüde açış konuşması ardından kurultayda 16 il başkanı önergesiyle konuşmalar 5 dakika ile sınırlandırıldı. Söz talebi olan bazı delegeler süre sınırlandırılmasına tepki gösterdi. Kurultay Divan Başkanı olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile sık sık konuşma süresi tartışması yaşandı. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun kendi açış konuşmasının ardından salondan ayrılması ve diğer konuşmacıları dinlememesi de tepki yarattı. Cihaner: ‘’İslamcı aday gösterenler mi ben mi marjinalim?’’