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CHP’de toplu istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi’nin Orhangazi ilçesinde belediye başkanı adayı gösterdiği, ancak ittifak görüşmelerinde seçime İyi Parti adayıyla girilmesine karar verilmesinden sonra adaylığını geri çektiği Çetin Çoklar krizi büyüdü.

CHP’de toplu istifa

CHP Parti Meclisi’nin Orhangazi ilçesinde belediye başkanı adayı gösterdiği, ancak ittifak görüşmelerinde seçime İyi Parti adayıyla girilmesine karar verilmesinden sonra adaylığını geri çektiği Çetin Çoklar krizi büyüdü. Geri çekilen başkan adayı Çetin Çoklar partiden, ilçe başkanı Sevim Turan ve yönetimi ise görevlerinden istifa etti.
İttifak görüşmelerinde Orhangazi’nin İyi Parti’ye verilmesinden sonra kriz çıkan CHP ilçe teşkilatında ikinci deprem yaşandı. Parti Meclisi tarafından başkan adayı gösterilip, seçime İyi Parti ile girilmesi kararı verildikten sonra adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar’ın partiden istifasının ardından, İlçe Başkanı Sevim Turan ve yönetimi de görevden istifa etti. Turan istifasını yazılı basın açıklamasıyla duyurdu.
17 Aralık 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve geldiğini ve kimsenin gönlünü kırmadan sürdürmeye çalıştığını belirten Turan, "Biz 31 Mart 2019 yerel seçim hazırlıkları yaparken CHP Genel Merkezi’nden gelen genelgeler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık ve devam ettik. Belediye başkan aday adayları müracaatında bulunan 2 değerli üyemizden bir tanesine İl Başkanlığı MYK ve Parti Meclisi kararıyla görev tevdi edilmiştir. PM kararıyla görev tevdi edilen Çetin Çoklar, 14 Kasım 2018 tarihinde halkımızın karşısına çıkarak Bursa İl Başkanlığında basına tanıtılmıştır. Gelinen bu noktada ise, ittifak görüşmeleri çerçevesinde Orhangazi PM kararı hiçe sayılarak İyi Parti ile görüşmeler kapsamına alınmıştır ve İyi Parti’ye bırakılmıştır" dedi.
Turan, "Yaşadığımız bütün bu sürecin sonunda CHP kurumsal kimliğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. CHP üyeliğim devam ediyor. Bir neferi olarak her zaman çalışacağım. Bizim yerimize yeni oluşan bu durumda daha iyi çalışacağını düşündüğüm arkadaşlarıma görev verileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
CHP’de yaşanan gelişmeler ile birlikte CHP ilçe başkanının yanı sıra yönetim kurulunun da topyekûn istifalarını İl Başkanlığına sunduğu açıklandı.

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