AK Parti Söcüsü Ömer Çelik, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bu kadar zaman geçmiştir, bu kadar acılar yaşanmıştır, üzerine bu kadar konuşulmuştur ama maalesef CHP'de Yassıada zihniyeti değişmemiştir." dedi.
Çelik, partisinin Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Çukurova İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin başka partileri yorduğunu ancak AK Parti'ye enerji yüklediğini söyledi.
Diğer partiler için seçimin, yenilgilerinin tekrar tekrar tescil edileceği bir kabus olduğunu vurgulayan Çelik, "Örneğin CHP için seçim bir kabustur. Ama AK Parti için bir demokrasi şöleni, bir demokrasi bayramıdır." diye konuştu.
Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Belediyelerde CHP'li belediyeler liderdir, onlardan daha başarılı belediye yoktur." şeklindeki açıklamasını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Bu mesaj geldiği zaman bana herhangi bir şekilde birisi bunu üretmiş ve komedi cümlesi olarak yazmış zannettim. En büyük başarımız, toplumla doğrudan bağ ve ilişki kurduğumuz yerel yönetimlerdedir, belediyelerdedir. Biz siyaseti yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz. Bizim misyonumuz, devletin, devlet refleksinin sonuçlarını vatandaşa empoze etmek değil, tam tersine vatandaşın gücünü alarak, devlet ve hükümet hayatını kurgulamak, vatandaşın talepleri doğrultusunda hükümet etmeyi sağlamak, devletin faaliyet göstermesini sağlamak."
- "CHP'de Yassıada zihniyeti değişmemiştir"
Çelik, eski CHP Milletvekili Çiçek'in bir televizyon programında yaptığı konuşmasına ilişkin, şunları kaydetti:
"Bu kadar zaman geçmiştir, bu kadar acılar yaşanmıştır, üzerine bu kadar konuşulmuştur ama maalesef CHP'de Yassıada zihniyeti değişmemiştir. Biz de dedik ki; herhalde milletvekillerinin söylediği bu çirkin, dayatmacı, millete tepeden bakan bu cümleyi duymadılar. Onun üzerine basın toplantısında dedim ki, 'Gereken hukuki girişimlerde bulunacağız ama CHP'nin de buna bir şey söylemesi lazım.' Buna söylenmiş herhangi bir şey yok arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyor."
- "Cumhurbaşkanımız herhangi bir milli meselede taviz vermez"
Kılıçdaroğlu'nun, bir konuşmasında uçak meselesini gündeme getirdiğine değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti bazı devletlere, bazı devletler de Türkiye Cumhuriyeti'ne jest yapıyor. Bunu, verilmiş bir taviz ya da bunun karışılığında Cumhurbaşkanımızın bir taviz vereceği şeklinde bir takım çirkin cümlelerle ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğini tek cümleyle özetleyecek olsak, 'Milli meselelerde Türkiye'nin milli çıkarları konusunda kararlı bir tavizsizlik.' diyebiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın herhangi bir milli meselede taviz vereceğini söylemek, olsa olsa bir CHP Genel Başkanının yeni yalanı olur."
Çelik, hediye edilen uçağın kişisel envantere değil, devlet envanterine girdiğini belirterek, "Bunu söyleyen kişinin, bunu söyleyebilecek şekilde bir siyasi konumu ve bir siyasi duruşu var mıdır? Milli irade hediye edilemez, bölünemez, devremülk gibi kullanılamaz. Peki ne yaptı Kılıçdaroğlu? Tuttu, milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkmış 15 milletvekilini İYİ Parti'ye hediye etti. Bu şekilde milli iradenin kendisine verdiği görevi, devre mülk gibi bir başka partiye hediye eden bu şahıs, çıkıyor taviz ve benzeri gibi uygulamalardan bahsediyor." şeklinde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısındaki konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM toplantısında konuşmasının en önemli bölümünü Kudüs ve Filistin meselesine ayırdığını vurgulayan Çelik, bu konuşmanın İsrail gazetelerine kadar haber olduğunu ifade etti.
Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın BM toplantısında Filistin ve Kudüs'ten bahsetmediği şeklinde açıklama yaptığını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Binlerce haberi görmezden gelip, 'böyle bir şey söylemedi' diyor. Dolayısıyla gözünün önündekini görmeyen, bu kadar açık bir realiteyi fark etmeyen birisinin, bunların tabi genel başkan yardımcıları, danışmanları var, Türkiye'de ikinci olmuş bir partiyi yönetmeleri, Türkiye için ciddi bir ızdırap kaynağıdır. CHP'nin tabanını oluşturan vatandaşlarımız da Türkiye'nin geneli de bu ızdırabı hak etmiyor. En temel meselelerde dersine çalışmayan, en temel meselelerde dersini yapmaktan uzak duran bir yaklaşım ortaya çıkıyor."
(Bitti)
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