AK Parti Söcüsü Ömer Çelik, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in bir televizyon programında yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bu kadar zaman geçmiştir, bu kadar acılar yaşanmıştır, üzerine bu kadar konuşulmuştur ama maalesef CHP'de Yassıada zihniyeti değişmemiştir." dedi.

Çelik, partisinin Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Çukurova İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin başka partileri yorduğunu ancak AK Parti'ye enerji yüklediğini söyledi.

Diğer partiler için seçimin, yenilgilerinin tekrar tekrar tescil edileceği bir kabus olduğunu vurgulayan Çelik, "Örneğin CHP için seçim bir kabustur. Ama AK Parti için bir demokrasi şöleni, bir demokrasi bayramıdır." diye konuştu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Belediyelerde CHP'li belediyeler liderdir, onlardan daha başarılı belediye yoktur." şeklindeki açıklamasını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu mesaj geldiği zaman bana herhangi bir şekilde birisi bunu üretmiş ve komedi cümlesi olarak yazmış zannettim. En büyük başarımız, toplumla doğrudan bağ ve ilişki kurduğumuz yerel yönetimlerdedir, belediyelerdedir. Biz siyaseti yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz. Bizim misyonumuz, devletin, devlet refleksinin sonuçlarını vatandaşa empoze etmek değil, tam tersine vatandaşın gücünü alarak, devlet ve hükümet hayatını kurgulamak, vatandaşın talepleri doğrultusunda hükümet etmeyi sağlamak, devletin faaliyet göstermesini sağlamak."