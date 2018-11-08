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CHP'de Yılmaz ve Erol disipline sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 16:31 | Son Güncelleme

CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)- CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi.
CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 'kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak' cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sek edilmesine oy birliğiyle karar verildi. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını istediğini söylemişti.

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