CHP'den 1. Ana Bakım Fabrikasının özelleştirmesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Özelleştirme kapsamına alınan 1. Ana Bakım Fabrikasında çalışanların durumları ne olacak? Bu fabrikada çalışan 711 işçinin hakkı hukuku yine sümen altı mı edilecek?" ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Fırtına obüslerinin imalatını yapan 1. Ana Bakım Fabrikasının özelleştirilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Özelleştirme kapsamına dahil edilen fabrikanın yalnızca ülkenin emeği değil, aynı zamanda milli güvenliği olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Dünyanın neresinde bir ülkenin kendi milli güvenliğini sağlamak adına teçhizatlar üreten bir fabrikanın özelleştirildiği görülmüştür? Etrafa millilik ahkamı kesenler, ülkenin milli savunma sistemini özelleştirmektedir." görüşünü savundu.

Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde işçilerin hak kaybına uğramayacağının söylenmesine rağmen 800'e yakın işçinin işinden çıkartıldığını, 811'inin ise zorla emekliliğe sevk edildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Şimdi özelleştirme kapsamına alınan 1. Ana Bakım Fabrikasında çalışanların durumları ne olacak? Bu fabrikada çalışan 711 işçinin hakkı hukuku yine sümen altı mı edilecek? İktidarın özelleştirme karnesinin ne kadar kabarık olduğu hepimizin malumu. Özelleştirme süreci ile birlikte ne yazık ki bir kez daha çalışan işçilerin emeği yok olacak, güvenceleri ellerinden alınacaktır. Son günlerde açığa çıkan bazı bilgilere göre 1. Ana Bakım Fabrikasının yandaş sermaye patronu Ethem Sancak ve Katarlı ortaklarının sahip olduğu BMC şirketine devredileceği gündeme gelmiştir. Yani iktidar milli güvenliğimizi Katarlılara peşkeş çekme hazırlığına girişmiş durumdadır."

