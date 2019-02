CHP’den 12 Maddelik ‘Derman Belediyeciliği’ Vaadi

Buna karşılık CHP’nin nasıl belediyecilik yapacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Hoşgörülü ve kente saygılı kentler. Hiç kimsenin kimliğine inancına bakmadan bütün vatandaşlara eşit davranacağız. Hakça bağlanan kentler kuracağız. Rant bütün kentlerde vardır. Yapılan her planlama rant yaratır. Rantı hakça bölüştüğünüz zaman sorun yoktur. Rantı yandaşa aktardığınız zaman sorun vardır. Biz rantı halkla bölüşmek istiyoruz. Harcadığımız her kuruşun hesabını belde halkına vermek bizim namus borcumuzdur. Yaptığımız her harcamanın hesabını milletimize veririz. Bunu yapacağız. Belediyelerimiz şeffaf yönetilecek. Dördüncü kuralımız yoksulu olmayan kentler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kentler. Asgari ücret alan işçi kardeşlerime sesleniyorum. Asgari ücreti 2.200 lira yapıyoruz. AK Partili belediyeleri aldığımızda da oradaki işçilere Ocak’tan itibaren asgari ücret farklarını ödeyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li adaylara ve partililere de yerel seçimler sürecinde her zaman sahada olmaları gerektiği mesajını da verdi. Kılıçdaroğlu, milletvekilleri başta olmak üzere “belediye seçimlerinde herkes alana çıkacak” ifadesini kullandı.