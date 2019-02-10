CHP’den 12 Maddelik ‘Derman Belediyeciliği’ Vaadi

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için ana muhalefet partisi CHP, “Mart’ın sonu bahar” yaklaşımıyla “derman belediyeciliği” olarak sloganlaştırdığı ve hoşgörü, hesap verebilirlik, üretici, doğa dostu gibi 12 maddelik ilkeleri kapsayan kampanya stratejisini açıkladı. CHP, iktidar cephesi AKP-MHP bloğuna karşı İyi Parti’yle birlikte ittifak oluşturarak ortak adaylar da belirlediği yerel seçimler için kendi belediye başkan adaylarını Ankara Spor Salonu’ndaki toplantıyla tanıttı. CHP, AKP iktidarına karşı yerel seçimlerde Türkiye genelinde oy oranını arttırma iddiasıyla yola çıktığı kampanya sürecinde “Mart’ın sonu bahar” diyerek halka seçim sonrasında yeni bir döneme girileceği mesajını verdi. CHP, “Huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik” başlıklı seçim bildirgesiyle 2019 yerel seçimler sürecine ilişkin vaatlerini, hedeflerini ve parti programını paylaştı. Bildirgede, CHP’nin yerel düzeyde yolsuzlukla mücadele, temiz su tüketimi, atık planlaması, afet riskini azaltma, kırsalda tarımsal üretimi canlandırma, göç sorunu gibi konulara ilişkin görüşlerine yer verildi. Bildirgedeki detaylı yerel yönetim yaklaşımı ayrıca 12 maddelik temel ilkeler halinde de özetlendi. CHP, bu 12 maddelik temel ilkelerle “Hoşgörülü ve saygılı, hakça paylaşan, hesap veren ve şeffaf yönetilen, yoksulluğu yenen, üreten ve istihdam yaratan, üreten ve istihdam yaratan, yenilikçi akıllı, ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş, nefes alan, sosyal adaleti sağlayan, kültür ve sanatı geliştiren, doğa dostu yeşil ile mutlu ve gülümseyen kentler” amaçladığını işaret etti.

Tanıtım toplantısında ise salonda, "Bereketli Huzurlu Özgür Kentler", "Martın Sonu Bahar", "Derman Belediyeciliği" ve "Türkiye İçin Halkçı Belediyecilik" yazılı pankartlar asılıydı. Özellikle “mor şapkaları” ile İzmir’in Balçova ilçe teşkilatından CHP’li kadınlar dikkat çekti. Salonda ayrıca farklı illeri temsilen Ankara’ya gelmiş yerel örgütler kendi adaylarını destekleyen pankartlar göze çarptı. CHP’nin Adana Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar için “Allahına Gurban Adana gibi Başkan”, Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan için “Sen Yürü Biz Arkandayız” pankartları açıldı. Kılıçdaroğlu “saray belediyeciliği” alternatifini anlattı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesini de anlattığı konuşmasında, AKP’li belediyeleri “saray belediyeciliği” kavramıyla eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “AK Parti belediyeler, halkın belediyeciliğini değil sarayın belediyeciliğini yapıyorlar. Saray belediyeciliğinde aslolan ranttır. Rantın yandaşlara aktarılmasıdır. TOKİ’nin hazırladığı bir rapor var. İstanbul’da 76 gökdelende ayrıcalıklı plan değişikliği raporu. Bu patronlara sağlanan rant 240 milyon lira. İstanbul’un yarısı açlık sınırının altında yaşıyor. 240 milyon rantı sağlayanlar asgari ücretliler kadar vergi ödememiştir. Saray belediyeciliğinin özelliği yeşil alanı imara açmaktır. Saray belediyeciliğinde kent kültürü yoktur rant kültürü vardır. Seçimle gelen sarayın şantajıyla koltuğundan ayrılmak zorunda kalır. Saray belediyeciliğinde seçmene halka saygı yoktur. Halka hesap verilmez hesap sorulur. Biz vatandaştan hesap sorarız vardır. Saray belediyeciliğinde ötekileştirme vardır” diye konuştu.

Buna karşılık CHP’nin nasıl belediyecilik yapacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Hoşgörülü ve kente saygılı kentler. Hiç kimsenin kimliğine inancına bakmadan bütün vatandaşlara eşit davranacağız. Hakça bağlanan kentler kuracağız. Rant bütün kentlerde vardır. Yapılan her planlama rant yaratır. Rantı hakça bölüştüğünüz zaman sorun yoktur. Rantı yandaşa aktardığınız zaman sorun vardır. Biz rantı halkla bölüşmek istiyoruz. Harcadığımız her kuruşun hesabını belde halkına vermek bizim namus borcumuzdur. Yaptığımız her harcamanın hesabını milletimize veririz. Bunu yapacağız. Belediyelerimiz şeffaf yönetilecek. Dördüncü kuralımız yoksulu olmayan kentler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kentler. Asgari ücret alan işçi kardeşlerime sesleniyorum. Asgari ücreti 2.200 lira yapıyoruz. AK Partili belediyeleri aldığımızda da oradaki işçilere Ocak’tan itibaren asgari ücret farklarını ödeyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP’li adaylara ve partililere de yerel seçimler sürecinde her zaman sahada olmaları gerektiği mesajını da verdi. Kılıçdaroğlu, milletvekilleri başta olmak üzere “belediye seçimlerinde herkes alana çıkacak” ifadesini kullandı.

İyi Parti’yle yaptıkları ittifakı anımsatan Kılıçdaroğlu’nun, Saadet Partililere seslenmesi de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun, “Başta Sayın Karamollaoğlu olmak üzere bütün Saadet Partili kardeşlerime selam gönderiyorum. Buradan seksen iki milyon vatandaşıma sesleniyorum. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Eğer herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa gelecekler CHP’nin kadrolarını seçecekler” ifadelerini kullandı. Erdoğan’a “Şikayet ediyorsan o koltukta ne işin var?” diye seslendi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde ekonomi, belediyecilik gibi konularda mevcut durumdan şikayet ettiği konuşmalarını hatırlatarak, AKP’nin 17 yıldır iktidarda olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye iyi yönetilmiyor, savruluyor. Bir siyasal iktidar sorunları çözme kapasitesini kaybetmişse, sorunlara teslim olmuşsa o siyasal iktidar çözüm üretemez, bir süre sonra şikayet makamına dönüşür. Mevcut siyasal iktidar artık çözüm üretemiyor şikayet ediyor. Şikayet ediyorsan o koltukta ne işin var? 17 yıldır iktidar olanların şikayet etmeye hakları var mı? Borcu ödemek için borçlanan iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan sonra ilk kez Londra’daki bir avuç tefeciye teslim edilmiştir. Bir avuç tefeciye AK Parti iktidarları döneminde ödenen faiz 163 Milyar Dolar. 163 Milyar Dolar faizi kim ödedi? Saray’da duran zat mı ödedi? Esnafı memuru tüccarı herkes ödedi” dedi.