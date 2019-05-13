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CHP'den, '13 Mayıs, Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü olsun' teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

CHP, 13 Mayıs'ın, 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' olmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP, 13 Mayıs'ın, 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' olmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzasını taşıyan teklif ile 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının meydana geldiği 13 Mayıs'ın, 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' ilan edilmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, 2003-2013 yılları arasında Türkiye'deki madenlerde meydana gelen önlenebilir felaketlerde 862, Soma'da 5 yıl önce meydana gelen maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Madenlerde gerekli önlem ve güvenliğin sağlanmadığı işaret edilerek, "Modern çalışma koşullarına sahip oluncaya kadar da can güvenlikleri açısından büyük bir risk altında kalmaya devam edeceklerdir" denildi. Bu gerekçelerle 13 Mayıs'ın 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' ilan edilmesi talep edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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