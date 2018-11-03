CHP'den, 15 Temmuz yardım kampanyası için araştırma istemi

CHP, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan paraların, nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış FETÖ mensuplarının başlattığı hain bir darbe girişimine maruz kaldığı anımsatıldı.
Gerekçede, Türkiye'nin birlik ve dirliğine yönelik bu hain kalkışmanın, başta vatandaşlar olmak üzere yurtsever asker ve polislerin tavizsiz karşı duruşları, güçlü ve kararlı müdahaleleriyle bastırıldığına dikkat çekildi.
Bu süreçte 249 yurttaşın şehit, 2 bin 301 yurttaşın gazi olduğu hatırlatılan gerekçede, 25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla "Dayanışma Kampanyası" başlatıldığı belirtildi.
Gerekçede, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında, 20 Ocak 2017 itibarıyla 309 milyon lira para toplandığının açıklandığı, toplanan yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceğinin söylendiği ifade edildi.
Araştırma önergesinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:
"Kampanyanın başlatılmasından bu yana 2 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın, açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, yetkililerce bugüne kadar kamuoyuna tatminkar herhangi bir açıklamada bulunulmamış, bu konuda yöneltilen sorular da cevapsız bırakılmıştır. Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, konu hakkındaki mevcut şüphe ve tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından, kampanyaya ilişkin banka hesaplarında toplanan paraların akıbetinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ve böylece tüm toplumun aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır."
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