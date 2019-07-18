HABER

CHP'den, 15 Temmuz yardım kampanyası için araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya kapsamında, şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya kapsamında, şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.
CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası ile TBMM Başkanlığı'na verilen önergede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların araştırılması istendi. Önergede, 25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan 'Dayanışma Kampanyası' hatırlatıldı. 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandığı ve bu yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceği açıklamaları da anımsatılarak şöyle denildi:
"Belirtilen nedenlerle, darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında; para toplamak amacıyla kaç tane banka hesabı açıldığı, bu hesaplarda toplam kaç lira toplandığı ve nasıl değerlendirildiği, toplanan paradan şehit yakınları ve gazilere ne kadar nakdi ve ayni yardım yapıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulması ve bundan sonra bu amaçla düzenlenecek kampanyalarda saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz."

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Bakan Pekcan: Dış ticaret açığımız 28 milyar dolar düştüBakan Pekcan: Dış ticaret açığımız 28 milyar dolar düştü
Haziran ayının siyaset gündeminde en çok konuşulanlar belli olduHaziran ayının siyaset gündeminde en çok konuşulanlar belli oldu

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.