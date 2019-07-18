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CHP'den, 15 Temmuz yardım kampanyası için araştırma önergesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya kapsamında, şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya kapsamında, şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası ile TBMM Başkanlığı'na verilen önergede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların araştırılması istendi. Önergede, 25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan 'Dayanışma Kampanyası' hatırlatıldı. 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandığı ve bu yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceği açıklamaları da anımsatılarak şöyle denildi:

"Belirtilen nedenlerle, darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında; para toplamak amacıyla kaç tane banka hesabı açıldığı, bu hesaplarda toplam kaç lira toplandığı ve nasıl değerlendirildiği, toplanan paradan şehit yakınları ve gazilere ne kadar nakdi ve ayni yardım yapıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulması ve bundan sonra bu amaçla düzenlenecek kampanyalarda saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz."

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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