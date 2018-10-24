"Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı, eğitimle ilgili vizyon belgesini bir siyasi parti genel başkanının huzuruna çıkarak, onun sarayında açıkladı. Daha önce Milli Eğitim Bakanı için, 'davul boynunda tokmağı sarayda' demiştik. Son gelinen noktada davulunu da saraya kaptırdı. Davulu da boynuna takan saray, hem çalıp hem oynayacak. Adına vizyon belgesi dedikleri belge, AKP’nin 16 yılda yapmadıklarının itirafıdır. Sayın Ziya Selçuk, açıkladığı belgeyle kendisinden önceki 6 Milli Eğitim Bakanı'nın yapmadıklarının altını çizmiştir. Sayın Bakan, ders saatleri ve çeşitlerinin azaltılacağını açıkladı. Biz de çocuklarımızın omuzlarındaki ders yükünün hafifletilmesini istiyoruz. Diğer yandan da hangi derslerin kaldırılarak, saatlerinin düşüreceğini merak ediyoruz. Nasıl bir uygulama olacak, felsefe dersini kaldırdığınız gibi mi olacak? Atatürk’ü ders kitaplarından çıkarttığınız gibi mi olacak? Matematiği, fiziği, kimyayı mı kaldıracaksınız? Bunu nasıl yapacaksınız? Yakın takipçisi olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "vizyon belgesi" açıklayacağını duyurduğunda, herkesin heyecanlandığını belirten Kaya, "Maalesef Sayın Bakan beklentileri boşa çıkarttı. Bir Vizyon belgesi değil bir uygulama belgesi açıkladı." diye konuştu.

Vizyon belgesinin beklentileri karşılamadığını, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hüsrana uğradığını savunan Kaya, "dağ fare doğurdu." ifadesini kullandı.

"Sayın Bakan, imam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kurulacağını açıkladı. Bu uygulama neden imam hatip okullarıyla sınırlandırılıyor. Diğer okullar neden bu uygulamanın dışında tutuluyor. Sayın Bakanın, Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkaracaklarını açıklamasını çok olumlu karşılıyoruz. Biz de eğitimin paydaşlarının görüşlerini de alarak, bir Öğretmenler Meslek Kanunu hazırladık. 1 Kasım Perşembe günü TBMM'ne sunacağız. Buradan AKP'ye ve tüm partilere çağrı yapıyorum; gelin, hep birlikte öğretmenlerimiz için bu kanunu çıkaralım."

Kaya, "Sayın Bakan bu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi formasyon dersini vermek değildir. Formasyon dersi eğitim fakülteleri tarafından uzman kişiler eliyle verilmelidir." diye konuştu.

- Basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaya, yerel seçimde CHP'nin bir ittifak yapıp yapmayacağının CHP açısından yeni bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

"Biz aylardır zaten yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Zaten orada (AK Parti-MHP) bir ittifak meselesinin olamayacağı belliydi, şimdi seçimler yaklaştıkça başka yerlerden medet ummaya başladılar." diyen Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zaten dün HDP eş başkanı da AKP'ye yeni bir çağrı yaptı, 3 yıl önce tekrarladıkları çağrıyı yenilediler. Umarım kendi aralarında bir ittifak bulurlar. Bizim ittifakımız olacak bu ittifakımız yoksulluğu, işsizliği, talanı yaşayan ve bundan 'yeter artık bıktık' diyen halkla ittifak kuracağız, haramilerin saltanatına son verecek yürüyüşü İstanbul'dan başlatacağız."

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'le görüştüğü iddialarına dair soru üzerine Yıldırım Kaya, "Melih Gökçek'i ben değerlendirmeyeyim çünkü kendisine 'hadi istifa et' dediğinde tıpış tıpış istifa eden bir insandan siyasetçi olmaz. O kişiden belediye başkanı da olmaz. Halkın iradesine sahip çıkmayan adamın nereye gittiğinin bir önemi yok." değerlendirmesini yaptı.

