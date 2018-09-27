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CHP'den 3. havalimanı için "kira" sorusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "29 Ekim 2018 tarihinde bu havalimanını açtığınızda kira da başlayacak mı? 1 milyar 45 milyon avro kirayı 5'li müteahhit ekibi, o gün Hazine Müsteşarlığının hesabına yatıracak mı? Bu sorunun cevabını Ulaştırma Bakanlığından duymak istiyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 3. havalimanına ilişkin, "29 Ekim 2018 tarihinde bu havalimanını açtığınızda kira da başlayacak mı? 1 milyar 45 milyon avro kirayı 5'li müteahhit ekibi, o gün Hazine Müsteşarlığının hesabına yatıracak mı? Bu sorunun cevabını Ulaştırma Bakanlığından duymak istiyorum." dedi.

Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 3. havalimanındaki yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin bir açıklama yaptığını hatırlattı.

İhaleye göre havalimanı deniz seviyesinin 90 metre üzerine yapılması gerekirken, sonrasında bunun 60 metreye düşürüldüğünü kaydeden Erdoğdu, bu değişiklikten kamunun 2,5 milyar avro zarar ettiğini savundu.

Bu 30 metrelik kot düşürmesine gerekçe olarak "zemin çürüklüğünün" gösterildiğini belirten Erdoğdu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesine çıkılmadan önce zemin etütü yaptırılmamış mı? Böyle bir gerekçe kabul edilebilir mi?" diye sordu.

Böyle bir durumda tekrar ihaleye çıkılması gerektiğini belirten Erdoğdu, proje bedelinin düşeceğini gören şirketlerin ona göre teklif verip ihaleye girebileceğini ifade etti.

Erdoğdu, bu 2,5 milyar avronun inşaatı yapan 5 şirketten nasıl ve ne zaman tahsil edileceğini öğrenmek istediklerini vurguladı.

- "Halka ödettirilecek"

Havalimanı ihalesi 2013'te gerçekleşmesine rağmen 2015'te yer tahsisinin yapılmasıyla 2 milyar 90 milyon avro zararın yaşandığını ileri süren Erdoğdu, yer teslimatında Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınamadığı açıklamasının gerçek olmadığını, Bakanlık bürokratlarının 8-10 kez "teslim alın" diye bildirimde bulunduğunu aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs 2015'te yer teslimi yapılan havalimanının temelini, 2014'teki seçim kampanyası kapsamında attığını ileri süren Erdoğdu, bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Erdoğdu, şartnamede olmamasına rağmen, ihaleden sonra şirketlere finansman garantisi verildiğini ileri sürerek buna kamu bankalarının finansman sağladığını, bu şirketler ödeme yapmadığında, bunun halka ödettirileceğini savundu.

Bu projenini batacağını, sonradan verilen bu finansman garantisinin Hazinenin üzerine yıkılacağını iddia eden Erdoğdu, "Şimdiden uyarıyorum ki önlem alsınlar. Yazıktır, bu halkı 4,5 milyar avro daha bu projenin bedelini ödemek zorunda bırakmasınlar. Şimdiden başladılar, 'Efendim borcunu ödeyemeyen özel şirketlerin borcunu kamu almalıymış.' Şirket kurtarma planı dedikleri bu. Asgari ücretlilerin, milyonlarca işçinin, çiftçinin, emeklinin üzerine yıkacaklar milletin anasına küfredenlerin borcunu." diye konuştu.

- "Uçaklar yengeç gibi inecek"

Havalimanı projesinin ihalesi öncesinde 4 kez çevresel etki değerlendirmesi raporunun değiştirildiğini öne süren Erdoğdu, "Rüzgar ölçümü yapmışlar, nerede yaptınız, nerede test sonuçları? Burada yandan dönen rüzgarlar var. Buraya uçaklar yengeç gibi inecek. Bütün THY pilotları söylüyor. Devlet Hava Meydanlarının üst yöneticileri, siyasiler ve şirketler tarafından sokuldukları bu yolsuzluk bataklığı yüzünden büyük ihtimalle gelecekte çok ağır cezalar görecekler, hapis yatacak hepsi." dedi.

"Bu havalimanı güvenli bir şekilde ne 29 Ekim'de ne de 31 Aralık 2018'de açılamaz. Göreceksiniz, orada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelemek için bir açılış yapılacak, o havalimanı açılmayacak, Atatürk Havalimanı çalışmaya devam edecek." diyen Erdoğdu, şöyle devam etti.

"29 Ekim 2018 tarihinde bu havalimanını açtığınızda kira da başlayacak mı? 1 milyar 45 milyon avro kirayı 5'li müteahhit ekibi, o gün Hazine Müsteşarlığının hesabına yatıracak mı? Bu sorunun cevabını Ulaştırma Bakanlığından duymak istiyorum. 29 Ekim'de bu havalimanını açıyorsanız, şartnameye ve sözleşmeye göre 1 milyar 45 milyon avroluk kiranın da yatırılması gerekiyor. Yoksa, ilk iki kirayı tehir mi edeceksiniz? Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı tam ve doğru cevap vermek zorundadır."

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3'üncü havalimanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu

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