CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 3. havalimanına ilişkin, "29 Ekim 2018 tarihinde bu havalimanını açtığınızda kira da başlayacak mı? 1 milyar 45 milyon avro kirayı 5'li müteahhit ekibi, o gün Hazine Müsteşarlığının hesabına yatıracak mı? Bu sorunun cevabını Ulaştırma Bakanlığından duymak istiyorum." dedi.

Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 3. havalimanındaki yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin bir açıklama yaptığını hatırlattı.

İhaleye göre havalimanı deniz seviyesinin 90 metre üzerine yapılması gerekirken, sonrasında bunun 60 metreye düşürüldüğünü kaydeden Erdoğdu, bu değişiklikten kamunun 2,5 milyar avro zarar ettiğini savundu.

Bu 30 metrelik kot düşürmesine gerekçe olarak "zemin çürüklüğünün" gösterildiğini belirten Erdoğdu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesine çıkılmadan önce zemin etütü yaptırılmamış mı? Böyle bir gerekçe kabul edilebilir mi?" diye sordu.

Böyle bir durumda tekrar ihaleye çıkılması gerektiğini belirten Erdoğdu, proje bedelinin düşeceğini gören şirketlerin ona göre teklif verip ihaleye girebileceğini ifade etti.