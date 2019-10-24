CHP'den "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Spor Kurulu'nca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, obezite ile mücadele ve kitap okuma alışkanlığını teşvik amacıyla "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası başlatılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, okuduğunu anlamayan öğrenci sayısının yüzde 40'lara ulaştığını belirtti.

"Bir öğrenci okuduğunu anlamıyorsa bunun ana nedeni kitap okumaması. Okumayan insan okuduğunu da anlayamaz." diyen Kaya, matematik ve fizikte de başarısızlığın altında yatan nedenin bu olduğuna dikkati çekti.

Artan obeziteye de vurgu yapan Kaya, CHP Spor Kurulu olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, hem obezite ile mücadele hem de kitap okuma alışkanlığını teşvik amacıyla "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası başlatacaklarına bildirdi. Kaya, şunları kaydetti:

"Eğer bir çocuk okuduğu problemi çözecekse okuduğunu anlaması lazım. Anlamazsa problemi nasıl çözebilsin? Bu kampanyayı birincisi, okumaya teşvik etmek ve okuduğunu anlamak, anladığı zaman da problem çözümüne katkı sağlamak için ikincisi ise yürümeye teşvik amacıyla başlatıyoruz. Obezite bir toplum haline dönmeye başladık. Sağlıklı bir yaşam için yürümek, sağlıklı düşünebilmek için de okumak gerekir. Ana yaklaşımımız bu. Bu yaklaşımdan istifade bunu yapmak istiyoruz."