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CHP'den "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

CHP Spor Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, obezite ile mücadele ve kitap okuma alışkanlığını teşvik amacıyla "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası başlatacak - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya: - "Sağlıklı bir yaşam için yürümek, sağlıklı düşünebilmek için de okumak gerekir. Ana yaklaşımımız bu"

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Spor Kurulu'nca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, obezite ile mücadele ve kitap okuma alışkanlığını teşvik amacıyla "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası başlatılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, okuduğunu anlamayan öğrenci sayısının yüzde 40'lara ulaştığını belirtti.

"Bir öğrenci okuduğunu anlamıyorsa bunun ana nedeni kitap okumaması. Okumayan insan okuduğunu da anlayamaz." diyen Kaya, matematik ve fizikte de başarısızlığın altında yatan nedenin bu olduğuna dikkati çekti.

Artan obeziteye de vurgu yapan Kaya, CHP Spor Kurulu olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, hem obezite ile mücadele hem de kitap okuma alışkanlığını teşvik amacıyla "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyası başlatacaklarına bildirdi. Kaya, şunları kaydetti:

"Eğer bir çocuk okuduğu problemi çözecekse okuduğunu anlaması lazım. Anlamazsa problemi nasıl çözebilsin? Bu kampanyayı birincisi, okumaya teşvik etmek ve okuduğunu anlamak, anladığı zaman da problem çözümüne katkı sağlamak için ikincisi ise yürümeye teşvik amacıyla başlatıyoruz. Obezite bir toplum haline dönmeye başladık. Sağlıklı bir yaşam için yürümek, sağlıklı düşünebilmek için de okumak gerekir. Ana yaklaşımımız bu. Bu yaklaşımdan istifade bunu yapmak istiyoruz."

- Kılıçdaroğlu başlatacak

Yıldırım Kaya, "30 dakika yürüyor, 30 sayfa okuyorum" kampanyasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılmasını planladıklarını söyledi.

Projenin, CHP Spor Kurulu tarafından tüm illerde yürütüleceğini ifade eden Kaya, "Siyasi parti ayrımı gözetmeden belediye başkanlarına '30 dakika kitap oku, 30 dakika yürü' diyeceğiz. Siyasi bir düşünce gözetmeden toplumun tümünü buraya yönlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

- Sanatçılardan tanıtım videosu

Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için tanınmış kişilerden yardım isteyeceklerini de dile getiren Kaya, bu kapsamda bazı belediye başkanları, milletvekilleri, sanatçılar, yazarlar ve sporcularla 15-30 saniyelik tanıtım videoları çekmeyi planladıklarını aktardı.

Tanıtım amacıyla sosyal medyayı da etkin olarak kullanacaklarını dile getiren Yıldırım Kaya, "Eğer insanlar okumaya başlarsa birbirini daha iyi anlar, dertlerini daha iyi anlatır diye düşünüyoruz. Bir de obezite ve madde bağımlılığı ile mücadelenin en önemli ayağı okumaya ve spora yönlendirmekten geçiyor. Sadece 'uyuşturucuya hayır', 'madde bağımlılığına hayır' demekle mücadele edilemez. İnsanları başka şeylere, en başta da okumaya ve spora teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

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