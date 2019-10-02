BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmalarına ilişkin, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil." dedi.

Torun, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 olan oy oranının yüzde 40'a düşürülmesi tartışmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her türlü formülü ortaya koyduğunu savunan Torun, "Bu yasayı yapan kim? Bu yasayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni önümüze getiren bu yapı değil mi? Şimdi ne değişti de oranı düşüyorsunuz?" diye sordu.

İktidarın, "Eksiklikleri var, revize ediyoruz" dediğini ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket edilebilir mi? Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil. Milletin aklıyla alay etmesinler. Bu millet gerçeği gördü, olayın da farkında. Bunu tartışmak demek, demek ki seçilmeyle ilgili kaygısı oluştu, artık seçilemeyeceğini biliyor. Yarın da 40 artı 1 demez, 30 artı 1 der. Bu tamamen içinde bulundukları paniğin, korkunun göstergesi, bunu tartışmayı bile doğru bulmuyoruz."