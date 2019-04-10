CHP'den, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması

Selen YALAZ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Başkanları, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), İstanbul seçimleri ile ilgili çağrıda bulundu. Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Daha fazla demokrasi tahribatına yol açmadan, Sayın İmamoğlu'na mazbatasının verilmesini bir kez daha burada haykırıyoruz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Güvenpark'ta il başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Güvener, 31 Mart'taki seçimin Türkiye'de demokrasi şenliği içerisinde yapıldığını vurgulayarak, "Elbette seçimlerde itirazlar olacaktır; ama YSK’nın görevi bu itirazları zamanında incelemek ve karara bağlamaktır. Bir çok yerde bu yapıldı ancak İstanbul'da bu sürecin hala devam etmesi istenmektedir. İstanbullu iradesini sandığa yansıtmıştır ve İstanbullu Ekrem İmamoğlu'nu başkan olarak seçmiştir. Hiç kimse seçmenin sandığa yansıttığı iradeyi bozmaya kalkmasın" dedi.

7 MADDEYİ OKUDU

Güvener, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkladığı 7 maddelik YSK'ya çağrı metnini okudu. Güvener, 7 maddeyi okuduktan sonra da "Daha fazla demokrasinin tahribatına yol açmadan, 'kimsenin hakkını yemedik, kimseye hakkımızı yedirtmeyiz' diyen Sayın İmamoğlu’na mazbatasının verilmesini bir kez daha burada haykırıyoruz" ifadesini kullandı.

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