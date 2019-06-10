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CHP’den ABD’de Üç Ayrı Kentte CNN Türk Protestosu

10.06.2019 02:09 | Son Güncelleme

CHP Amerika Temsilciği öncülüğünde Amerika'da yaşayan bir grup Türk, Beyaz Saray önü ve CNN'in New York ve Atlanta’daki binaları önünde toplanarak CNN Türk’ü taraflı haber yaptığı gerekçesiyle protesto etti

CHP’den ABD’de Üç Ayrı Kentte CNN Türk Protestosu

Amerika’da yaşayan bir grup Türk Washington, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek, CNN Türk’ü taraflı haber yaptığı iddiasıyla protesto etti. CHP ABD Temsilciliği tarafından organize edilen protestoda merkezi Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan CNN’e, CNN Türk yönetiminden kurumun isim hakkının alınması için çağrıda bulunuldu.

9 Haziran Pazar günü Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteride protestonun amacı CHP ABD Temsilciliği Seçim Koordinatörü Mert Arıkan’ın okuduğu basın bildirisiyle aktarıldı. Seçim çalışmaları nedeniyle Türkiye’de bulunan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın imzasıyla paylaşılan bildiride CNN Türk’ün ‘yanlış haber yayınlamayı kasten bir alışkanlık haline getirdiği ve özellikle son yıllarda Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeleri görmezden geldiği’ ileri sürüldü.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: “CNN Türk Erdoğan’ın AKP iktidarının sözcüsü gibi hareket etmekte ve Türkiye’deki muhalif partilerle ilgili kasten yanlış propaganda yaymakta.”

Gösteriye katılan protestocular CNN Türk’e yönelik mesajlarını ‘Seçimleri manipüle etmeyi bırakın’, ‘Direktör Bora Bayraktar istifa etmeli’, ‘Sansürü bırakıp yayın yapın’ ve ‘Kukla olmaktan vazgeçin’ gibi sloganlar yazılı pankartlarla iletti. Grup ayrıca ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla İstanbul Büyükşehir Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na da desteklerini iletti.

VOA Türkçe’ye konuşan Arıkan, Mart ayında CHP ABD Temsilciliği’nce CNN’e gönderilen iki çağrı mektubuna değinerek, CNN Türk’ün yayın politikalarıyla ilgili kaygı ve şikayetlerini daha önce de CNN’e bildirdiklerini hatırlattı. Arıkan, CNN Türk’ün aynı politikaları devam ettirmesi nedeniyle protesto düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın Mart ayında CNN’e ilettiği söz konusu mesajda CNN Türk’ün, ismini taşıdığı CNN’in tarafsız yayıncılık ilkelerine aykırı hareket ettiği belirtilmişti. CNN’den alınan yanıtta, bu iddialar çerçevesinde bir takip süreci başlatılacağının ve Türkiye’ye CNN Türk’te çalışanların ilkeli ve uygun gazetecilik ilkeleriyle ilgili bir eğitime tabi tutulacağının söylendiği belirtiliyor.

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