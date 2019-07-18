CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Ülkemizin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbir alınmalı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yeniden sağlıklı bir zemine oturtulması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını değerlendirdi.

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesinden, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle çıkarılmasının, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası yarattığını belirten Çeviköz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbir alınmalı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yeniden sağlıklı bir zemine oturtulması sağlanmalıdır. Türkiye'nin Patriot füzelerinin alımı konusunda zorluk yaşadığı ve bu nedenle seçeneklerinin azaldığı ortadadır. Giderek büyüyen ve bugün ülkemizi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakan bu sorunun kriz haline gelmeden önce doğru diplomatik adımlarla çözümü mümkündü. Ne yazık ki bu fırsat kaçırılmıştır."