CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, BM kararlarında açıkça belirtildiği üzere Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımıyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne komşuları başta olmak üzere bütün devletler tarafından saygı duyulması gerektiğini yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail hakimiyetini tanıyan kararı imzalamasına tepki gösterdi.

İsrail'in Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini 1967'de işgal, 1981'de ilhak ettiğini belirten Çeviköz, "ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı karar, güç kullanarak toprak kazanmayı kabul etmeyen Birleşmiş Milletler Şartı'na, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 242 ve 497 sayılı kararlarına ve bu kararlara atıfta bulunan onlarca Birleşmiş Milletler kararına tamamen aykırıdır." ifadesini kullandı.

- "Bu kararın Suriye'deki savaşı daha da uzatacağından endişe duyuyoruz"

Ünal Çeviköz, Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait doğal kaynaklar üzerinde İsrail'in egemenliğini pekiştirecek söz konusu kararın "ben yaptım oldu" anlayışıyla alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti: