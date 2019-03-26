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CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, BM kararlarında açıkça belirtildiği üzere Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımıyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne komşuları başta olmak üzere bütün devletler tarafından saygı duyulması gerektiğini yineliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, BM kararlarında açıkça belirtildiği üzere Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımıyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne komşuları başta olmak üzere bütün devletler tarafından saygı duyulması gerektiğini yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail hakimiyetini tanıyan kararı imzalamasına tepki gösterdi.

İsrail'in Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini 1967'de işgal, 1981'de ilhak ettiğini belirten Çeviköz, "ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı karar, güç kullanarak toprak kazanmayı kabul etmeyen Birleşmiş Milletler Şartı'na, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 242 ve 497 sayılı kararlarına ve bu kararlara atıfta bulunan onlarca Birleşmiş Milletler kararına tamamen aykırıdır." ifadesini kullandı.

- "Bu kararın Suriye'deki savaşı daha da uzatacağından endişe duyuyoruz"

Ünal Çeviköz, Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait doğal kaynaklar üzerinde İsrail'in egemenliğini pekiştirecek söz konusu kararın "ben yaptım oldu" anlayışıyla alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu kararın bölgesel ölçekte yeni krizleri tetikleyeceğinden ve Suriye'deki savaşı daha da uzatacağından büyük endişe duyuyoruz. ABD'nin uluslararası hukuka ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu kararı alabilmesinin altında yatan faktörlerden biri de Suriye'nin 2011'den bu yana küresel ölçekte tahribat yaratan bir iç savaşla zayıflatılmış olmasıdır. Suriye'nin zayıf düşürülmesinde AKP iktidarının büyük payı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, BM kararlarında açıkça belirtildiği üzere Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımıyor ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne komşuları başta olmak üzere bütün devletler tarafından saygı duyulması gerektiğini yineliyoruz."

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması adına Golan Tepeleri'nin statüsünün tartışmaya açılmaması çağrısında bulunan Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bölgedeki tansiyonun düşmesine, başta Suriye olmak üzere bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarak katkıda bulunabileceğini tekrar hatırlatıyoruz. ABD’nin Golan Tepeleri kararına ek olarak, İsrail'in Gazze'ye bugün gerçekleşen saldırısını da bölgedeki fay hatlarını zorlayan ve gerilimi tırmandıran başka bir gelişme olarak görüyor ve kınıyoruz."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Golan Tepeleri

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